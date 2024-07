モデルで女優の水原希子(33)が26日、自身のインスタグラムを更新。交際中である、世界的な米国ピアニストのジョン・キャロル・カービーさん(41)との記念日について伝えた。

水原は「Happy 2 year anniversary with my baby johncarrollkirby(=愛する人、ジョン・キャロル・カービーとの2周年記念おめでとう)」とコメント。「Wow.. looking back 2 years ago, I feel like a different person now.(=2年前を振り返ると、今はまるで別人のよう)」と振り返り、2ショット写真を掲載した。

また「I feel so much happiness in my heart and healthier in my mind!(=たくさんの幸せを感じ、心も健康になっている)」と続け、「I’m the luckiest girl in the whole world!(=私は世界で一番幸せな女の子)」「I love you」「looking forward to our journey together(=一緒に旅するのが楽しみ)」とつづった。

この投稿にフォロワーからは祝福の声の他、「希子ちゃんが幸せそうで嬉しいです」「とってもかわいいカップル〜」「たっくさん幸せそうな笑顔見れてこっちまで幸せだよぉ」「仲良しかわいい」などのコメントが寄せられた。