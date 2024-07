2024年8月30日(金)に、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズから、「スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex」、「スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex」が登場!

8月30日の「ポケカバトルをはじめよう!キャンペーン」、8月10日からの「ポケカの夏がキタ!プロモカード Getキャンペーン!」とあわせて紹介していきます。

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スターターセットテラスタイプ」ステラ ニンフィアex/ステラ ソウブレイズex

発売日:2024年8月30日(金)

商品名:

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex

スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex

希望小売価格:1,800円(税込)

内容物:デッキ(カード60枚)1個※構築デッキの性質上、同じカードが複数入っています。ダメカン/マーカー 1、シートポケモンコイン 1枚、プレイマット 1枚、遊びかたガイド 1枚

「スターターセットテラスタイプ:ステラ」内容物

それぞれ新ロジックの「ニンフィアex」と「ソウブレイズex」を中心とした60枚の構築済みデッキに加え、ダメカン、どく・やけどマーカー、ポケモンコイン、プレイマット、プレイヤーズガイドも封入されており、そのまま対戦することができます。

対戦でよく使われるトレーナーズも豊富に入っているので、ポケモンカードゲームを初めて遊ぶ方にもオススメです。

「スターターセットテラスタイプ:ステラニンフィアex」収録カード

「スターターセットテラスタイプ:ステラニンフィアex」に収録されているカードを紹介します。

ニンフィアex

ワザ「マジカルチャーム」は、160ダメージを相手に与えつつ、次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージを「−100」にすることができます。

ワザ「エンジェライト」は、相手のベンチポケモンを2匹選び、そのポケモンと、ついているすべてのカードを、山札にもどすことができます。

ベンチで強力な効果を発揮する特性を持つポケモンたちをねらうことで、相手の戦術を大きく妨害することができそうです。

イーブイ

ニンフィアexへの進化につながるポケモンです。

特性「ブーストしんか」は、このポケモンがバトル場にいるかぎり、最初の自分の番や、出したばかりの番でも進化できるので、素早くニンフィアexを活躍させることができます。

マリルリ

ワザ「すてみタックル」は、自分も50ダメージを受けるかわりに、相手に230ダメージを与えることができます。

特性「きらきらシャボン」は、場に「テラスタル」のポケモンがいるなら、超エネルギー1個で「すてみタックル」が使えるようになる強力な特性です。

マリル

マリルリへの進化につながるポケモンです。

プレシャスキャリー

「スターターセットテラスタイプ:ステラニンフィアex」に収録される新たな「ACESPEC」のカードです。

山札からたねポケモンを好きだだけ選び、ベンチに出すことができる効果を持つ強力なグッズです。

テラスタルオーブ

山札から「テラスタル」のポケモンを1枚選び、手札に加えることができるグッズです。

たねポケモンでも進化ポケモンでも手札に加えることができるので、「テラスタル」のポケモンを中心としたデッキに採用したいカードです。

対戦でよく使われるトレーナーズも収録

ネストボール、

ハイパーボール、

ナンジャモなどの、

公式大会などでも非常によく使われるトレーナーズが収録されています。

「スターターセットテラスタイプ:ステラソウブレイズex」収録カード

「スターターセットテラスタイプ:ステラソウブレイズex」の収録カードを紹介します。

ソウブレイズex

ワザ「しんえんほむら」は、トラッシュにあるエネルギーが多ければ多いほど、相手に大ダメージを与えることができます。

ワザ「アメジストレイジ」は、このポケモンについているエネルギーを、すべてトラッシュする代わりに、相手に280ダメージを与えることができます。

ワザ「アメジストレイジ」はでエネルギーをトラッシュしたぶん、ワザ「しんえんほむら」で与えるダメージが上がるので、継続して相手に大ダメージを与えることができます。

カルボウ

ソウブレイズexへの進化につながるポケモンです。

ホウオウ

ワザ「シャインブレイズ」は、自分のベンチに「テラスタル」のポケモンがいるなら、200ダメージを与えることができます。

たねポケモンでありながら、HPが130あるので、ソウブレイズexが育つまでの対戦序盤に活躍させたいポケモンです。

ヨルノズク

特性「ほうせきさがし」は、このポケモンを手札から出して進化させたとき、自分の場に「テラスタル」のポケモンがいるなら、自分の山札からトレーナーズを2枚まで選び、自分の手札に加えることができます。

ホーホー

ヨルノズクへの進化につながるポケモンです。

パーフェクトミキサー

「スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex」に収録される新たな「ACESPEC」のカードです。

山札から好きなカードを5枚まで選んでトラッシュする効果を持つグッズです。

このカードの効果で、基本エネルギーを5枚トラッシュすることで、ソウブレイズexのワザ「しんえんほむら」のダメージを「+100」することができます。

「ポケカバトルをはじめよう!キャンペーン」

対象商品:

スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィア exスターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズ exバトルマスターデッキ テラスタル リザードン exバトルマスターデッキ パオジアン exバトルアカデミーいつでもどこでも バトルアカデミースターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドン exスターターデッキ&ビルドセット 未来のミライドン exスペシャルデッキセット ex フシギバナ・リザードン・カメックススターターセット テラスタル ミュウツー exスターターセット テラスタル ラウドボーン ex

2024年8月30日(金)から、「ポケカバトルをはじめよう!キャンペーン」を開催。

対象のデッキをいずれか1つ購入すると、プロモカード「イーブイ」をプレゼント。

強化拡張パック「ナイトワンダラー」に収録されている「イーブイ」と同じ効果を持つカードです。

「ポケカの夏がキタ!プロモカードGetキャンペーン!」

2024年8月10日(金)から、「ポケカの夏がキタ!プロモカードGetキャンペーン!」を開催。

全国のポケモンカードジムおよびポケモンセンターで、対象の拡張パックを10パック購入毎にプロモカードパック1パック(全6種)をプレゼント。

プロモカードパックには、全6種類の中からカード1枚がランダムで封入されています。

対象の商品は、

拡張パック「スカーレットex」

拡張パック「バイオレットex」

強化拡張パック「トリプレットビート」

拡張パック「スノーハザード」

拡張パック「クレイバースト」

強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」

拡張パック「黒炎の支配者」

強化拡張パック「レイジングサーフ」

拡張パック「古代の咆哮」

拡張パック「未来の一閃」

ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」

拡張パック「ワイルドフォース」

拡張パック「サイバージャッジ」

強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」

拡張パック 「変幻の仮面」

強化拡張パック「ナイトワンダラー」

拡張パック 「ステラミラクル」

キャンペーン対象店舗は、

全国のポケモンカードジム

全国のポケモンセンター、ポケモンストア

ポケモンセンター出張所in 松本パルコ、 ※7月5日(金)~9月23日(月・振休)の期間で営業している店舗です。

ポケモンセンター出張所in アミュプラザおおいた ※7月12日(金)~8月25日(日)の期間で営業している店舗です。

ポケモンセンターオンライン

です。

新ロジックの「ニンフィア ex」と「ソウブレイズ ex」を中心とした構築済みデッキ!

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スターターセットテラスタイプ」ステラ ニンフィアex/ステラ ソウブレイズexの紹介でした。

