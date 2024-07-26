来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月２９日



１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

※タイ市場が休場



◇７月３０日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１４：３０ 仏・消費支出

１４：３０ 仏・ＧＤＰ（速報値）

１７：００ 独・ＧＤＰ（速報値）

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



◇７月３１日



０８：５０ 日・商業動態統計（速報値）

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費動向調査

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート



◇８月１日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・四半期輸入物価指数

１０：３０ 豪・貿易収支

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・失業率

２０：００ 英・英中央銀行金利発表

２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※スイス市場が休場



◇８月２日



０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 豪・卸売物価指数

１５：４５ 仏・鉱工業生産

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

２３：００ 米・製造業新規受注

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○７月２９日



決算発表：九電工<1959>，マクニカＨＤ<3132>，コーテクＨＤ<3635>，さくらネット<3778>，ゼオン<4205>，塩野義<4507>，日電硝<5214>，ガイシ<5333>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，大同特鋼<5471>，横河ブＨＤ<5911>，コマツ<6301>，日精工<6471>，富士通ゼ<6755>，スタンレー<6923>，ファナック<6954>，住信ＳＢＩ銀<7163>，東京きらぼし<7173>，小糸製<7276>，パラベッド<7817>，コクヨ<7984>，ビプロジー<8056>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，ほくほくＦＧ<8377>，アコム<8572>，松井<8628>，アイザワ証Ｇ<8708>，大ガス<9532>，ナガワ<9663>，カプコン<9697>，ＳＣＳＫ<9719>，因幡電産<9934>ほか

※東証グロース上場：Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>

※海外企業決算発表：マクドナルドほか



○７月３０日



決算発表：清水建<1803>，きんでん<1944>，ＮＥＳＩＣ<1973>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ヤクルト<2267>，ＮＳＳＯＬ<2327>，パルＨＤ<2726>，双日<2768>，ＴＩＳ<3626>，日本酸素<4091>，アイカ<4206>，キッセイ<4547>，ＯＬＣ<4661>，ＬＩＸＩＬ<5938>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，ＴＤＫ<6762>，村田製<6981>，東海理化<6995>，シマノ<7309>，トプコン<7732>，日ガス<8174>，三井住友トラ<8309>，野村<8604>，日本取引所<8697>，ＪＲ東海<9022>，アルプス物流<9055>，ＡＮＡ<9202>，関西電<9503>，北陸電<9505>，四国電<9507>ほか

※東証グロース上場：Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>

※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ），メルク，ファイザー，マイクロソフト，アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）ほか



○７月３１日



決算発表：大東建<1878>，山パン<2212>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，旭化成<3407>，積水化<4204>，武田<4502>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，特殊陶<5334>，京都ＦＧ<5844>，豊田織<6201>，日立<6501>，三菱電<6503>，エプソン<6724>，パナＨＤ<6752>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田通商<8015>，住友商<8053>，りそなＨＤ<8308>，みずほＦＧ<8411>，京成<9009>，ＪＲ東日本<9020>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，東電ＨＤ<9501>，中部電<9502>，九州電<9508>，東ガス<9531>ほか

※東証スタンダード上場：Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ<220A>

※海外企業決算発表：ボーイング，クアルコム，メタプラットフォームズ，アーム・ホールディングスほか



○８月１日



決算発表：寿スピリッツ<2222>，日本ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，モノタロウ<3064>，日東紡<3110>，レンゴー<3941>，協和キリン<4151>，三菱ケミＧ<4188>，アステラス<4503>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，ＡＧＣ<5201>，日本製鉄<5401>，住友電<5802>，ヒロセ電<6806>，カシオ<6952>，京セラ<6971>，トヨタ<7203>，ひろぎんＨＤ<7337>，メディパル<7459>，ＨＯＹＡ<7741>，丸紅<8002>，三井物<8031>，三菱商<8058>，三菱ＵＦＪ<8306>，群馬銀<8334>，大和<8601>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，メイテックG<9744>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム，インテルほか



○８月２日



決算発表：カルビー<2229>，コカＢＪＨ<2579>，ＪＴ<2914>，ダイワボウ<3107>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，王子ＨＤ<3861>，住友化<4005>，東ソー<4042>，イビデン<4062>，ダイセル<4202>，エーザイ<4523>，フジＨＤ<4676>，ラインヤフー<4689>，ファンケル<4921>，洋缶ＨＤ<5901>，ミネベアミツミ<6479>，オムロン<6645>，日本光電<6849>，ＮＯＫ<7240>，東京精<7729>，任天堂<7974>，サンリオ<8136>，あおぞら銀<8304>，三井住友ＦＧ<8316>，千葉銀<8331>，山口ＦＧ<8418>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，西武ＨＤ<9024>，阪急阪神<9042>，川崎汽<9107>，ＫＤＤＩ<9433>ほか

※海外企業決算発表：シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS