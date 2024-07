水島(写真:PhotoAC)

多くの外国人観光客が訪れる、日本の観光スポット。北海道や沖縄、京都など有名な観光地のみならず、「なぜそこに行くのだろう?」と日本人が驚くような場所にも、外国人観光客は足を運んでいます。『外国人しか知らない日本の観光名所』を上梓した東大カルペ・ディエムの西岡壱誠さんが、オススメの観光スポット3つを紹介します。

日本とドイツにしか現れない「白い怪物」、「北陸のハワイ」と称される無人島、地図から消された「うさぎの島」――。これらは外国人観光客の間で話題になっている、日本の観光スポットです。日本のどのあたりに存在するか、想像つくでしょうか。

2023年に日本を訪れた外国人観光客の数は、2500万人を超えました。旅行消費額は計5兆2923億円で過去最高を記録し、日本観光に再び活気が戻ってきました。

外国人観光客が増える中で、冒頭でも触れた場所のように「実は外国人に人気がある」場所も増えています。今回は、そんな「外国人に人気のある」日本の観光名所を3つ、紹介したいと思います。

日本とドイツにしか現れない「白い怪物」

1つ目は、宮城県・蔵王町の「白い怪物」です。宮城県と山形県の境目に位置する蔵王町。冬の蔵王には、無数の白い怪物が姿を現します。

この白い怪物、通称「スノーモンスター」は、自然が創り出した芸術品です。12月から3月の間に見ることができるスノーモンスターの正体は、氷点下5度以下になった水蒸気や水滴が針葉樹に吹き付けられて凍り付き、その隙間から雪が入り込んで固まったものです。

スノーモンスターの時期になると、アジアや欧米などさまざまな地域の人々が蔵王に足を運びます。

スノーモンスターは、非常に厳しい条件下でしか見られない貴重なものです。スノーモンスターはなんと、日本の一部の積雪地帯とドイツのシュヴァルツヴァルトでしか見られないとも言われているのは驚きです。

樹氷は、その見た目の不気味さからスノーモンスターと名付けられましたが、外国人の中には「ピーナッツのように見える」とSNSに投稿する人もいるほど親しまれています。



蔵王のスノーモンスター(写真:PhotoAC)

スノーモンスターの貴重さもさることながら、蔵王では温泉とスキーを一気に楽しむことができます。スノーモンスターに囲まれながら斜面をスキーで滑り降り、その後は日本ならではの温泉で体の芯から温まる。そんな経験はほかのスキー場では味わえないでしょう。

また、蔵王ロープウェーには樹氷幻想回廊ツアーというナイトクルーザーのツアーもあります。このツアーでは暖房付きの雪上車に乗り、ライトアップされたスノーモンスターたちや、木々に小さな氷の結晶が無数についた「霧氷」の様子を間近で見ることもできます。

このほかにも、周囲を360度スノーモンスターに囲まれた展望台や、スノーモンスターの斜面を眺めながら日本料理を楽しめるレストランなど、蔵王はその観光資源を大いに活用して、魅力的な観光地となっているのです。

「北陸のハワイ」と称される無人島

次は、「北陸のハワイ」と呼ばれる無人島です。福井県の敦賀湾に浮かぶ小さな無人島・水島は、「北陸のハワイ」とも呼ばれており、青く透き通った海と、果てしなく続く白砂のビーチは、多くの観光客を魅了しています。



福井県の水島(写真: パーシー / PIXTA)

この島には7〜8月の間だけ観光船で渡ることができます。景観保全が重要視されており、島にあるのは簡易トイレのみで、お店もありません。福井県在住の人ですら、行ったことのある人は少ないのではないでしょうか。

水島にはこの2カ月間しか上陸できないということで、「奇跡の島」として外国人観光客の間で注目されるようになりました。観光船でしか上陸できないため「日本の交通の便のよさとはかけ離れた隠れスポットだ」という評価もあります。

また、魅力的な青い海と白い砂のコントラストがSNSを通じて話題にもなりました。日本の景観といえば森や山といった木々の自然にフォーカスされがちですが、ビーチの美しさというのが新鮮な驚きを与えたのも、人気を集めた理由でしょう。

一方で、水島は無人島であり、観光地として開発されているわけでもありません。外国人観光客の受け入れに向けた取り組みも行われていないのが現状です。ですが、それゆえに「観光地ではなくありのままの自然が見たい」と日本マニアの観光客が好む場所となっているという側面もあります。

福井県敦賀市には2024年3月に北陸新幹線が開通したので、今年の夏からはさらに多くの観光客が水島を訪れることでしょう。外国人観光客の増加にともない、水島も観光地としての対応をしていくのか、はたまた現在同様ありのままの自然に任せるのか、今後の水島のあり方にも注目が集まります。

地図から消された「うさぎの島」

3つ目は「うさぎの島」です。瀬戸内海に浮かぶ多くの離島のうちの1つに「大久野島」があります。周囲4.3キロメートルの小さな島ですが、野生のうさぎがたくさん島に住み着いているので「うさぎ島」とも呼ばれ、観光客の方々からとても人気の高い島となっています。



うさぎの島と呼ばれる、大久野島(写真:PhotoAC)

広島県竹原市の調査によると、大久野島には世界各国から観光客が訪れているそうですが、なぜここまでの人気スポットとなったのでしょうか?

そのきっかけは、『Laughing Squid』というサイトに1本の記事が投稿されたことです。“A Herd of Wild Rabbits Chase Down a Woman Giving Out Treat During Her Visit To Rabbit Island in Japan"(野うさぎの群れが、日本のうさぎ島を訪れた女性を追いかけた)という記事がSNSを通じて拡散され、かわいいうさぎに会おうと外国人が多く押し寄せたのです。





残念なことに、うさぎ目当ての観光客が増えることで、うさぎに対して悪影響が出てしまうことも事実です。観光客がうさぎに与えたエサの残りを放置して帰ることで、カラス、ネズミ、イノシシなどが寄り付き、生態系が乱れ、弱ったうさぎをカラスが捕食してしまうこともあるそうです。

大久野島は、かわいいうさぎに会える島というだけではなく、戦争のリアルを伝える島という側面も持ち合わせています。

この島は、1929年から1945年まで、第2次世界大戦で使用するための毒ガスを製造する日本の化学兵器製造拠点だったのです。重大な国家機密として扱われ、「地図から消された島」とも呼ばれています。

現在でも大久野島には数々の戦争遺跡が残されたままで、発電所跡や毒ガス貯蔵庫跡、砲台跡、火薬庫跡などを見ることができます。これからもっと大久野島が観光地として有名になることで、外国人にも知られざる歴史の暗部に光が当たることになるのかもしれません。

(西岡 壱誠 : 現役東大生・ドラゴン桜2編集担当)