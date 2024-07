先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 京町堀 なかむら(大阪・肥後橋)

2024年6月17日「京町堀 なかむら」が大阪・京町堀にオープンしました。「食べログ とんかつ 百名店」にも選ばれている「とんかつ中村」による新業態で、完全予約制のとんかつコース専門店です。

京町堀 なかむら 出典:はらぱん365さん

2. 博多一双 新横浜ラーメン博物館店(神奈川・新横浜)

<店舗情報>◆京町堀 なかむら住所 : 大阪府大阪市西区京町堀1丁目17-9 アスキュービル1FTEL : 070-1244-9662

2024年6月、新横浜駅より徒歩5分ほどの場所にある「新横浜ラーメン博物館」内に、「食べログ ラーメン WEST 百名店」にも選出されている博多の大人気ラーメン店「博多一双」が県外初出店しました。

博多一双 新横浜ラーメン博物館店 写真:お店から

3. 清澄白河 原田(東京・清澄白河)

<店舗情報>◆博多一双 新横浜ラーメン博物館店住所 : 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21TEL : 050-5593-8867

2024年5月、清澄白河駅から徒歩1分ほどの場所にあるビルの3階に、洗練された日本料理とこだわりのそばのコースをカウンターでゆったりと楽しめる「清澄白河 原田」がオープンしました。

清澄白河 原田 写真:お店から

4. マシガネータ(東京・小伝馬町)

<店舗情報>◆清澄白河 原田住所 : 東京都江東区清澄3-9-12 RINNOVA3 3FTEL : 050-5593-8589

2024年6月24日、地下鉄・小伝馬町駅A3出口より徒歩3分のところに、南イタリアの郷土料理とナポリピッツァの店「マシガネータ」がオープンしました。人形町にあるイタリアン「Osteria Bubbino」「Manzovino」の系列店です。

マシガネータ 写真:お店から

5. Mrs.JACKDOLL(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆マシガネータ住所 : 東京都中央区日本橋大伝馬町1-10 日本橋KRビル B1FTEL : 050-5593-5683

2024年5月16日、高級クレープ専門店「Mrs.JACKDOLL」が神楽坂にオープンしました。今まで神楽坂になかったワンハンドの高級クレープが楽しめる専門店です。

Mrs.JACKDOLL 写真:お店から

6. 京都担担麺 金鵄楼 本店(京都・丸太町)

<店舗情報>◆Mrs.JACKDOLL住所 : 東京都新宿区神楽坂3-2-33 巽ハイム 1FTEL : 050-5593-4922

2024年3月25日、「京都担担麺 金鵄楼(きんしろう)本店」が京都・丸太町にオープンしました。名古屋にある「食べログ 中国料理 EAST 百名店」にも選出された中国料理店「吉珍樓」で活躍していた総支配人が独立し、開業した店です。

京都担担麺 金鵄楼 本店 出典:Brillat‐Savarinさん

7. BONTEMPS 中目黒店(東京・中目黒)

<店舗情報>◆京都担担麺 金鵄楼 本店住所 : 京都府京都市中京区絹屋町128-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

昨年12月に大阪に誕生した韓国発のドーナツカフェ「BONTEMPS」が、ついに東京に初進出しました。

BONTEMPS 中目黒店 出典:otani ryuさん

8. 銀座 深川玄庵(東京・東銀座)

<店舗情報>◆BONTEMPS 中目黒店住所 : 東京都目黒区青葉台1-28-7TEL : 03-6452-3600

2024年6月18日「銀座 深川玄庵」が門前仲町から東銀座に移転し、リニューアルオープンしました。そばと季節の日本料理からなる夜のコースのみという新しい形での出発です。

銀座 深川玄庵 写真:お店から

<店舗情報>◆銀座 深川玄庵住所 : 東京都中央区銀座4-14-2 Xcd銀座ビル 6FTEL : 03-3541-5505

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店8軒をまとめて紹介! 福岡県外初出店のラーメン店から、そばのコースを楽しめる新店まで first appeared on 食べログマガジン.