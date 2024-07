チョコレート専門家が厳選！ ひんやり、チョコレートドリンク8選

暑い夏だからこそ飲みたい、冷たいチョコレートドリンク。チョコレートジャーナリストの市川歩美さんがお気に入りを教えてくれました!

チョコレートというと涼しい季節に食べるイメージがあるかもしれませんが、じつは色々なチョコレートショップで、夏こそ食べたいメニューが揃っているんです。なかでも今注目したいのが、冷たい「チョコレートドリンク」。チョコレートジャーナリストの市川歩美さんに、とっておきのドリンクを教えていただきました。

1. ブノワ・ニアン「ショコラ フロワ」

「ショコラ フロワ」イートイン1,300円/テイクアウト950円 撮影:市川歩美

市川さん

2024年6月に発売になったばかりの、ブノワ・ニアンのアイスチョコレートドリンクです。ブラジルのバイーア州にある単一農園のカカオだけを使用したオリジナルチョコレート「ラジェド ド オウロ」を使用。地下1階のカフェスペースでは、シャンパン用のフルートグラスで提供されます。ワインバーのようなカウンターが素敵。

2. ル・ショコラ・アラン・デュカス「ショコラ・グラッセ」

「ショコラ・グラッセ」イートイン1,100円/テイクアウト864円 出典:みすきすさん

<店舗情報>◆BENOIT NIHANT GINZA住所 : 東京都中央区銀座4-6-18 ギンザアクトビル B1F・1FTEL : 03-5579-5820

市川さん

ル・ショコラ・アラン・デュカスのオリジナルクーベルチュールの豊かな風味が感じられます。エクアドル産、ペルー産、マダガスカル産、サントメ・プリンシペ産のオリジナルブレンドカカオ75%のチョコレートを最高に生かすよう、ミルクと水で調えられています。

取り扱い店舗:東京工房(日本橋)、六本木店、渋谷店、大丸心斎橋店など(一部店舗でテイクアウト可能)

3. ゴディバ「ショコリキサー コロンビア ダークチョコレート カカオ99%」

「ショコリキサー コロンビア ダークチョコレート カカオ99%」 レギュラーサイズ 790円、ラージサイズ920円 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房住所 : 東京都中央区日本橋本町1-1-1TEL : 050-5596-8308

市川さん

ゴディバの「ショコリキサー」のカカオ%シリーズ6種が、2024年4月26日にリニューアルしました。ビターチョコレート派にとてもおすすめなのが、新作のコロンビア産カカオ99%のチョコレートを使ったショコリキサー。カカオ72%のショコリキサーも好きです。パリパリッとしたチョコチップがたっぷり入っているので、食感がよく気分がアップします。

取り扱い店舗:こちらより検索可能

4. ラ・メゾン・デュ・ショコラ「フラッペ エキゾティック」

「フラッペ エキゾティック」イートイン 1,320円/テイクアウト 1,080円 撮影:市川歩美

<店舗情報>◆GODIVA アトレ恵比寿住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 3FTEL : 03-5475-8320

市川さん

ラ・メゾン・デュ・ショコラで夏に楽しめる、おいしいフローズンドリンク。濃厚なチョコレートドリンクに、マンゴーとパッションフルーツのソルベを合わせています。甘酸っぱくて、フルーティーで、ショコラクリームがふんわり。暑い日にこそ味わいたい、気分がリフレッシュして、元気になれるドリンクです。

取り扱い店舗:丸の内店、六本木ヒルズ店、梅田阪急店

5. リンツ ショコラブティック&カフェ 「クレマジェラータ ショコラドリンク ダーク」

「クレマジェラータ ショコラドリンク ダーク」798円 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル 1FTEL : 03-3201-6006

市川さん

リンツで人気のチョコレートソフトクリーム(クレマジャラータ)をそのままドリンクに仕立てています。ソフトクリームを飲むように味わえる濃厚さが魅力。トッピングされているのはヘーゼルナッツソースと、クラッシュヘーゼルナッツ。食感とナッツの風味がアクセントになっておいしいですよ。ホワイトチョコ好きな方は「ホワイト」をどうぞ。

取り扱い店舗:リンツ ショコラ ブティック&カフェ全店(詳しくはこちら)

販売期間:2024年4月18日(木)〜10月31日(木) ※無くなり次第終了

6. dari K「カカオバナナ フラッペ」

「カカオバナナ フラッペ」イートイン748円/テイクアウト734円 撮影:市川歩美

<店舗情報>◆リンツ ショコラ ブティック&カフェ 表参道 フラッグシップ住所 : 東京都渋谷区神宮前4-11-6 表参道千代田ビル 1FTEL : 03-3423-2200

市川さん

エクアドル産バナナのフルーティーな香りと、インドネシア産カカオの風味が調和する、フローズンチョコレートドリンクです。ホイップクリームの上には、カリカリッとしたインドネシア産のカカオニブをトッピング。粒が大きめのカカオニブをしっかり味わえるのが魅力です。

取り扱い店舗:丸の内オアゾ店

7. LOTTE DO Cacao STORE「CACAO&Strawberry」

「CACAO&Strawberry」650円 撮影:市川歩美

<店舗情報>◆dari K 丸の内オアゾ店住所 : 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ 1FTEL : 080-3405-6456

市川さん

可愛いうえに、イチゴとカカオがベストマッチ! ガーナ産カカオとパプアニューギニア産のカカオ豆で作られた自家製カカオマスを使ったカカオソースと、ミルク、バニラアイス氷をミックスしたフローズンドリンクです。果肉入りストロベリーピューレがとぅるん、チョコチップがかりっ、氷がシャリッ。マスカルポーネクリームと混ぜ合わせながらどうぞ。

※こちらは8/25に閉店が決まっています。今だけの味をお見逃しなく!

8. LENOTRE 東京「アイス カフェ モカ」

「アイス カフェ モカ」イートイン770円/テイクアウト756円 撮影:市川歩美

<店舗情報>◆LOTTE DO Cacao STORE住所 : 東京都渋谷区神南1-8-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

市川さん

LENOTRE(ルノートル)のシグネチャーであるケーキ「フイユ・ドトンヌ」と同じチョコレートを使った、人気ドリンク。浅煎りエスプレッソに砕いたチョコレートを入れてミックスし、ミルクを注いでいます。ホットだとチョコレートが溶けていますが、アイスはつぶつぶのチョコレート片が沈んでいて、よりチョコレート感があるのです。チョコ好きならきっと気に入るはず!

教えてくれた人

<店舗情報>◆LENOTRE 東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1FTEL : 03-6551-2850

市川歩美

日本で唯一の、チョコレートを主なテーマに掲げるチョコレートジャーナリスト/ショコラコーディネーター。大学卒業後、放送局に入社し、ディレクターとして多数の番組企画・制作に関与。現在では食のジャーナリストとしても日本国内に留まらず諸外国を取材し、チョコレート・カカオを中心に情報発信している。

※価格は税込です。

取材・文:市川歩美

The post チョコレート専門家が厳選! ひんやり、チョコレートドリンク8選 first appeared on 食べログマガジン.