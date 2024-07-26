Ê¡Åç¸©Âç·§Ä®¡¢½»Ì±µ¢´Ô¤Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¿Ê½Ð¤Ø
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡Åç¸©Âç·§Ä®¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤È°ñ¾ë¸©¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß½ÐÅ¹¤Î´ðËÜ¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤Ï¡¢Âç·§Ä®¤¬¸¶ÃÏ¶è¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¸øÀß¾¦¶È»ÜÀß¡ÊÂç·§Ä®²¼Ìî¡Ë¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿½»Ì±¸þ¤±¤Ë¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¤¥ª¥óÅìËÌ¡¢¡ÖÁÐÍÕÅ¹¡×¤ò2025Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦Ê¡ÅçÁÐÍÕÄ®
¡¡¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JR¾ïÈØÀþ¤ÎÂçÌî±Ø¤«¤éÆîÀ¾Ìó1¥¥í¡¢¾ïÈØÆ»Âç·§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÆîÅìÌó1.7¥¥í¤ÎÄ®ÍÃÏ¡£¶áÎÙ¤ËÄ®±Ä½»Âð¤ä»º¶ÈÃÄÃÏ¤ÎÂç·§Ãæ±û»º¶ÈµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó1Ëü700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤ËÂç·§Ä®¤¬¸øÀß¾¦¶È»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ÁÚºÚ¡¢¥Ñ¥ó¡¢°ûÎÁ¡¢¼òÎà¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ÏºÇÂç¤ÇÌó1,200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Ë´°À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤ÏÍâ2027Ç¯ÅÙ¤«¤é±Ä¶È¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡Âç·§Ä®¤ÏÄ®Æâ¤ËÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤êÁ´Ä®ÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£2019Ç¯¤ËÄ®À¾Éô¤ÎÂçÀî¸¶¡¢Ãæ²°ÉßÃÏ¶è¡¢2022Ç¯¤ËJRÂçÌî±Ø¼þÊÕ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒÁ°¤Ë1Ëü1,000¿Í°Ê¾å¤¤¤¿½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Ë½»Ì±É¼¤òÃÖ¤¯Ìó1Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ä®Æâºß½»¤ÏÌó790¿Í¡¢½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÌó1,280¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¢´Ô¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª»ñ¹ØÆþ¾ì½ê¤ÎÉÔÂ¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÂç·§Ä®¤Ï¡¢¸¶ÃÏ¶è¤Ë¸øÀß¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¡¢¸øÊç·¿¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ëÊý¼°¤Ç»ö¶È¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤òÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×HD¤ÏÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥È¡×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ê¤Î¥Þ¥ë¥È¡×¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Þ¥ë¥È¤ÏÊ¡Åç¸©¤È°ñ¾ë¸©¤Ë·×37Å¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£