ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹ ¶å½£¥¨¥ê¥¢¡¢ÃÏ°è¤Î¶¯¤ßÀ¸¤«¤·Çä¾å1Àé²¯±ßÌÜ»Ø¤¹
¶å½£¥¢¥¯¥»¥¹²ñ¤Ï7·î1Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹·Ð±ÄÊý¿ËÀâÌÀ²ñ¡×¡Ö¶å½£¥¢¥¯¥»¥¹²ñ¡×Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£ã·Æ£¿°ì¿³µÄÌòÀ¾ÆüËÜ±Ä¶ÈÉôÌçÄ¹Êäº´¶å½£¥¨¥ê¥¢Åý³ç¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤êÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
2023Ç¯ÅÙ¤Î¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î·è»»³µ¶·¤È¤·¤Æ¶å½£Ã±ÂÎ¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï1Àé484²¯±ß¡ÊÇä¾å¹â916²¯±ß¡¢3PLÄÌ²á³Û568²¯±ß¡Ë¡£²¹ÅÙÂÓÊÌÇä¾å¹½À®Èæ¤Ï¥É¥é¥¤315²¯±ß¡Ê34.4¡ó¡Ë¡¢¥Á¥ë¥É367²¯±ß¡Ê40.1¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó142²¯±ß¡Ê15.5¡ó¡Ë¡¢ÊªÎ®¼ýÆþ¤½¤ÎÂ¾»ö¶È92²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²¹ÅÙÂÓÊÌ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¤Ç¼òÎà¡¢¸¶ÎÁ¤½¤ÎÂ¾¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ËÅØ¤á¤ë¡£¥Á¥ë¥É¤Ç¤ÏÍÎÆüÇÛ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤äÏÂÆüÇÛ¤¬Âç¤¤¯Çä¾å¤ò¿Ä¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ë¥É¤äÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤Ï»ÔÈÎÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Õ¥í¡¼¥º¥óÉôÌç¤Î¹½À®Èæ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£
·Ð±ÄÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÎÇä¾å¹â1Àé²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×Î¨1¡ó¤ÎÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½ÅÅÀ»Üºö¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¡¦¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î³ÎÎ©¡×¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÅö¼Ò¥Á¥ë¥É¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDelcy¤«¤é¡Ö¤Î¤êÊÛÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎäÅà¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈ¯Çä¡£²Û»Ò¤Ç¤Ï°å¿©Æ±¸»¤È´ë¶È¸þ¤±¤ä¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£¥Á¥ë¥É¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ë¥É¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥ÈSM¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥Á¥ë¥Ç¥£¥¢¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Çä´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¤ÆÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
ÀìÇäÉÊ¤Ç¤ÏUCC¾åÅçàÝàê¤Î¡ÖGOLD SPECIAL PREMIUM¡×¤ò¹¥Ä´¤ËÇÛ²Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÈÎ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£²Ã¤¨¤ÆºòÇ¯¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤«¤é¡ÖÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÆé¥¹¡¼¥×¡×¡Ê¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¡Ë¤ò¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½©¸ý¤«¤éÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·ÂçÊÑ¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£´ü¤Ï¡Ö¥Ô¥ê¥«¥é¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¡×¤È¡ÖÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼Ì£¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿3¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
À¸Á¯¡¦¥Ç¥ê¥«»ö¶È¶¯²½¤Ç¤Ï¤ªÆÀ°ÕÀè¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼Ò½êÍ¤ÎÌ£³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤ò³èÍÑ¤·ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¤ò³«È¯¡£±âÈþ¤Î´°Á´ÍÜ¿£¥Þ¥°¥í¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¹Í¤¨ÆÀ°ÕÀè¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡ÖÎ¥Åç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ö°í´ô²«¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶å½£¤«¤é³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥¨¥ì¥Ê¤Î¿å»º²Ã¹©»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Þ¤µ¤ë¥Õ¡¼¥º¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿ÎäÅà¤Î¡ÖÇòÅ´²Ð¡×¤ò¥Á¥ë¥ÉÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÆÀ°ÕÀè¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢5·î¤ËÅÔÎ©¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´¥ÌÍ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òºÆ¸½¤·¤¿´¥ÌÍ¥Õ¥§¥¢¤ò¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó²ÃÌÁÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£ÂÐÁ°Ç¯Èæ170¡ó°Ê¾å¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÈÊÀ¼Ò¡¢¤ªÆÀ°ÕÀè¤µ¤Þ¤È¤ÇÍ¬ÊÝÇµ»å¤Î»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤²Æ¤½¤¦¤á¤óº×¤ê¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï7·î¤Ë10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤ÎÃª³ä¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÀ°ÕÀè¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë22Å¹ÊÞ¤Ç100SKU¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÊÑ³×¤äÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ³Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿¼²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£