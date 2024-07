■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、第10試合でボクシング世界6階級制覇のスーパースター、マニー・パッキャオ(45)と対戦する安保瑠輝也(28)が、大一番に向けて静かに意気込みを語った。1ヶ月前に急きょ決定した偉大なるアスリートとの試合に向けて、過去最高にハードな練習を積み重ねてきた安保。試合を2日後に控えて「やることはやってきたので、あとは水を抜いて3.5キロ落とすだけ」と心境を明かした。

前日のパッキャオの公開練習もチェックし「スピードが早くてパワフルなフックやアッパーもすごい。2年前の韓国でのエキシビションの試合よりも確実にいい状態で来てくれたんで、試合が楽しみです」と、本気モードのレジェンドとの対戦に胸を高鳴らせる。試合展開については「正直、自分でもわからないけど、どんな展開になろうが自分がやってきたボクシングをパッキャオ選手にぶつけて、必ず勝つつもりでいます」と断言。戦略も「100%作ってきた」が、「1ラウンドやってみて、それがハマるかハマらないか答えが出るので、そっからは自分の本能に任せてみようかと思います」と明かした。RIZINでボクサーの試合といえば、2018年12月のフロイド・メイウェザーvs.那須川天心戦、そして22年9月のメイウェザーvs.朝倉未来戦があったが、ともにメイウェザーが圧倒的な実力差を見せつけて残酷な結末となった。安保は「綺麗事を抜きにして、まずは自分のために戦います。一番は自分の未来を変えたい」と前置きしたうえで、「那須川選手と朝倉選手が負けて、たぶんボクシング選手からは『日本に来たらラクに稼げるぞ』って思われてる。それを絶対にそうさせないという気持ちはめちゃくちゃありますし、日本人だぞって気持ちはけっこう強く持っているので、それは見せたいと思います」と、RIZINファンのトラウマ払拭も誓った。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整