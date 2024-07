【PLAZA】大人気&中毒性のあるたくさんの｢スナック･グミ｣が大集合♪

2024年7月26日(金)から8月22日(木)までの期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、たくさんのスナックやグミがラインアップをするプロモーション『Can’t get ENOUGH OF SNACKS&GUMMIES (キャント ゲット イナフ オブ スナックス&グミーズ)』を開催いたします。食べずにはいられない、食べたら止まらない、中毒性のあるお菓子が大集合!

お菓子たちが全国のPLAZAに大集合

食べずにはいられない、食べたら止まらない!大人気で中毒性のあるスナックやグミなどのお菓子たちが、全国のPLAZAに大集合いたします。

開催期間:2024年7月26日(金)~8月22日(木)

「HARIBO」SNSキャンペーン

HARIBO新作グミ&グッズがあたるキャンペーン!

7月26日(金)~8月22日(木)の期間中、HARIBOグミやグッズの写真をインスタグラムに投稿した方の中から抽選で、HARIBO新作グミ&グッズをプレゼント。

応募条件

①PLAZAの公式インスタグラムをフォロー

②HARIBOグミやグッズを撮影

③「#PLAZAgraphy」「#ハリボー」をつけてインスタグラムに投稿

「HUNTER」ポテトチップス プレゼントキャンペーン

日本未発売のハート型チップス「Heart to Heart」を含む、7種類(計11個)の超豪華セットがあたるキャンペーン!

開催店舗:PLAZA・MINiPLA

7月26日(金)~8月8日(木)の期間中、HUNTER ポテトチップス いずれかを購入したPLAZA PASSの本会員の方の中から抽選で、HUNTER ポテトチップスの超豪華セットをプレゼント。

【koe donuts】フルーツをぜいたくに使用したドーナツが新登場♡

グミ・スナックの詳細

HARIBO ハリボー ティース 80g

価格:213円(税込)

HARIBO ハリボー カメレオン 175g

価格:453円(税込)

HUNTER ハンターポテトチップス わさび&ターメリック風味

価格:594円(税込)

HUNTER ハンター ポテトチップス 40g 全4種

価格:各324円(税込)

WARHEADS ウォーヘッズ 全2種

価格:各421円(税込)

中毒性のあるお菓子が大集合!

今回は「PLAZA・MINiPLA」にて展開される『Can’t get ENOUGH OF SNACKS&GUMMIES (キャント ゲット イナフ オブ スナックス&グミーズ)』について紹介しました。

いちど食べたらクセになる、中毒性が抜群のグミやスナック菓子が勢ぞろいをしたキャンペーン。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会に足を運んでみてください♪