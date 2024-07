『美女と野獣』をフィーチャーした「ディズニー・オン・クラシック 2023」 ライブアルバムが、Apple Music Classicalで限定配信スタート。

代表曲の「美女と野獣」や「ひとりぼっちの晩餐会」をはじめ、実写映画のヴォーカル曲、物語を音楽で表現したドラマティック・アンダースコアなどを収録したライブアルバムです!

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2023」 ライブアルバム

配信開始日:2024年7月24日(水)

配信場所:Apple Music、Apple Music classical

※利用にはApple Musicサブスクリプションの登録が必要です。Apple Musicサブスクリプションの登録者は追加料金なしでApple Music Classicalを利用できます。

収録曲:

♪アニメーション映画『美女と野獣』より「朝の風景」、「強いぞ、ガストン」、「ひとりぼっちの晩餐会」、「人間に戻りたい」、「美女と野獣」、「奇蹟の変身」ほか、全21曲

♪星に願いを(アンコール) from 『ピノキオ』

♪時は永遠に(アンコール) from 実写版『美女と野獣』より 他

指揮:リチャード・カーシー

管弦楽:オーケストラ・ジャパン

ヴォーカリスト:ジョディ・ブルースタイン、ジュリア・ホサック、シェイレン・ハージャー、ソフィー・ゴーロン、コーリー・リングナー、デイヴィッド・コールー、ヒュー・エントレキン、セス・エリセア

収録日・会場:2023年10月7日(土)大阪・フェスティバルホール

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、ニューヨークで活躍するヴォーカリストとオーケストラの生演奏で贈る「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

2023年9月〜12月に、32都市・51公演を開催しました☆

そんな2023年の公演から、アニメーション映画『美女と野獣』をフィーチャーした全24曲収録のライブレコーディングアルバムが、Apple Music ClassicalとApple Musicにて限定配信スタート!

代表曲の「美女と野獣」や「ひとりぼっちの晩餐会」、実写映画より「ひそかな夢」などのヴォーカル曲などを収録。

また、「禁断の塔」や「2人の別離」といった、物語を音楽で表現したドラマティック・アンダースコアもドルビーアトモスによる空間オーディオでも鑑賞できます。

まるで、“あなたのためだけに”演奏されているような、臨場感あるサウンドが味わえるライブアルバムです☆

『美女と野獣』の音楽の素晴らしさを再発見

アニメーション映画『美女と野獣』は、1991年にアメリカで公開され(日本では1992年公開)、30年以上も経った今も世代を超えて愛されて続けている名作です。

ハワード・アシュマン(作詞)とアラン・メンケン(作曲)の黄金コンビによって生み出された名曲は、アニメーション映画では史上初となるアカデミー賞®️最優秀作品賞にノミネート。

最優秀オリジナル作曲賞や最優秀主題歌賞を受賞する、快挙を成し遂げました!

このアルバムでは実力ある8名のヴォーカリストたちが、時に甘く、時に切なく、自由自在に歌い分けます。

「美女と野獣」や「ひとりぼっちの晩餐会」などの代表曲だけでなく、「愛の芽生え」や実写版より「ひそかな夢」などをヴォーカリストの歌唱で楽しめます。

さらに、印象的なシーンを盛り上げる楽曲をリチャード・カーシー(指揮)と総勢60名のオーケストラ・ジャパンが、繊細かつダイナミックに表現。

野獣とベルの間に愛情が芽生え始めるシーンの「2人の別離」などの“愛の物語”に寄り添う音楽や、「禁断の塔」や「野獣vsガストン」といった大迫力のドラマティック・アンダースコアを収録しています☆

ライブレコーディングアルバムだからこそ、その素晴らしさを再発見し、何度でも聴きたくなる音楽です!

2024年秋にも、NEWアルバムのリリースが決定

2024年1月24日(水)より配信開始となった「ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022-」ライブアルバム(『ノートルダムの鐘』エディション)。

2024年4月24日(水)からは「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの2023」(ライブ・セレクション)が配信されています。

そして2024年7月24日より配信がスタートした「ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2023-」 (ライブアルバム)に加え、2024年秋も新しいタイトルの追加が決定。

さらに、2017年〜2019年にリリースした、ライブアルバムとコンピレーション・アルバムが一挙に楽しめる「ディズニー・オン・クラシック」特集ページもApple Musicにて公開中です!

2024年はアニメーション映画『リトル・マーメイド』をフィーチャー

2024年9月14日〜2024年12月22日まで、全国33都市・49公演開催の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」ではアニメーション映画『リトル・マーメイド』をフィーチャー。

2024年9月14日〜2024年12月22日まで、全国33都市・49公演開催の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」ではアニメーション映画『リトル・マーメイド』をフィーチャー。

「Our Wishes 〜未来へ」をテーマに、第1部では『ピーター・パン2 -ネバーランドの秘密-』をはじめとするさまざまな楽曲を楽しめます。

2023年に公開されたばかりの『ウィッシュ』や『モンスターズ・インク』『ポカホンタス』など、ディズニー作品が教えてくれる“願いの力”に焦点をあてた公演です☆

名作『美女と野獣』の楽曲を堪能でき、何度でも聞きたくなるライブレコーディングアルバム。

2024年7月24日よりApple Music Classicalで限定配信がスタートした「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2023」ライブアルバムの紹介でした!

『ズートピア』『ベイマックス』のオーケストラ組曲など全15曲収録!Apple Music「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」ライブアルバム 『ズートピア』『ベイマックス』のオーケストラ組曲など全15曲収録!Apple Music「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」ライブアルバム 続きを見る

ライブアルバム『ノートルダムの鐘』エディション!Apple Music「ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022-」 ライブアルバム『ノートルダムの鐘』エディション!Apple Music「ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022-」 続きを見る

