ヒルトン名古屋にて「スヌーピー」と仲間たちが、自由にアートを楽しむオータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」を開催。

「スヌーピー」はもちろん「チャーリー・ブラウン」や「ペパーミント・パティ」などの仲間たちが登場するスイーツビュッフェです☆

また、朝から夜まで好きなスタイルで楽しめるアフタヌーンティーは、毎日提供されます!

ヒルトン名古屋 オータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」

期間:2024年8月22日(木)〜2024年11月6日(水)

時間:木〜日・祝 15:00〜17:00(料理提供は16:30まで)

料金:大人5,600円/子供(6〜12歳)3,500円 ※税金・サービス料含む

会場:ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス3-3」

予約:TEL 052-212-1151(レストラン予約)

ヒルトン名古屋と「PEANUTS」のコラボレーション第3弾、オータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」が、2024年8月22日〜2024年11月6日の木〜日・祝日限定で開催。

1階オールデイダイニング「インプレイス3-3(スリースリー)」にて、「芸術の秋」をイメージしたスイーツビュッフェを楽しめます☆

テーマに合わせて「スヌーピー」と仲間たちが、思いのままにお絵描きやペインティングを楽しむ、アートな世界観をスイーツで表現。

なかでも、物語の主人公「チャーリー・ブラウン」と彼に恋する「ペパーミント パティ」の顔を象ったムースケーキは、“アート”なオリジナルスイーツです。

コミックの世界観にインスパイアされたペストリーシェフが、まるでペンを取って描くように作っています!

「チャーリー・ブラウン」は秋の味覚のマロン味、「ペパーミント パティ」はピスタチオ味仕立てです。

会場には「スヌーピー」や仲間たちと一緒に、ペインティングを楽しむようなシチュエーションのフォトスポットも登場します。

また、期間中は毎日、朝・昼・夜とライフスタイルに合わせて楽しめるアフタヌーンティーを用意。

「スヌーピー」と仲間たちが繰り広げる、アートな世界観の秋スイーツを、家族や友人と一緒に堪能できます☆

オータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」メニュー例

オータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」には、見た目も楽しく、秋らしい味わいを取り入れたスイーツがたっぷり!

「チャーリー・ブラウンのマロンケーキ」は、彼の顔をペイントアートで象り、香り豊かなフランス産マロンペーストの中にミルクチョコレートクリームをしのばせたムースケーキです。

「ペパーミント パティのピスタチオムース」は、豊かで洗練された味と香りを引き出したピスタチオペーストを使用したムースケーキ。

使っているピスタチオは、独自にブレンド、ローストして美味しさを引き出しています☆

ストロベリー風味の米粉のロール生地に、ラズベリークリームを入れた「サリーのポルカドットロールケーキ」

「サリー・ブラウン」が着ている洋服の柄をデコレーションしています。

「スヌーピーと仲間たちのスクールバス」は、3種類(ライムミント・マンゴーパッション・ミックスベリー)のフレーバーのクリームケーキ。

それぞれ「チャーリー・ブラウン」「ペパーミント パティ」「サリー・ブラウン」のイメージです。

パレットのようなお皿には「落書きスヌーピー」が、アーティスティックに登場。

ドライフルーツやナッツをチーズ生地にたっぷり混ぜ込み、冷凍して固めたカッサータに「スヌーピー」の絵柄をプリントしています。

カットした断面はカラフルで華やかな仕上がりです!

すりおろしたにんじんやラムレーズンを生地に混ぜ込み、焼き上げた「キャロットウッドストックネスト」は「ウッドストック」の姿がキュート。

チーズクリームを絞り、パンプキンパウダーやチェダーチーズで仕上げたスイーツは「ウッドストック」の巣がモチーフです。

「チャーリー・ブラウン」「ペパーミント パティ」「サリー・ブラウン」の最中を使い、可愛らしくデコレーションした「紫のピーナッツギャングモンブラン」

紫芋のモンブランクリームを贅沢に絞り、秋を感じさせます☆

「POPなポップコーン」は、塩味とキャラメル味の2種類を用意。

スイーツの合間に、しょっぱい味も楽しめます。

「オリジナルニューヨークチーズケーキ」は、砕いたグラハムクッキー生地に、クリームチーズを贅沢に使ったベイクドタイプ。

濃厚でクリーミーな味わいです!

きめ細かな絹のような食感の「アートシフォンケーキ」には、紫芋パウダーを使用。

アートなデザインのデコレーションで、「芸術の秋」にぴったりです。

青リンゴや紅玉のピューレを使った「リンゴのアートムース」

ムースの中には、リンゴのコンポートをしのばせています☆

「パンプキンモンブランと大学芋アイス添え」は、「スヌーピー」の大好物なアイスクリーム入り。

秋の味覚を使った大学芋とパンプキンモンブランクリームで仕上げています。

裏ごししたマロンとマロングラッセをペースト状にし、モンブランに仕立てた「シューモンブランカシス」

アクセントに、カシスを加えているのがポイントです!

「オータムリンゴコンポート」は、ノンアルコール白ワインにバニラやスターアニス、クローブで秋の味覚リンゴをサフラン風味の贅沢なコンポートにしています。

セイボリーには、「日替わりカレー2種類」や「茸とブロッコリーのパスタ」「梅紫蘇とアマランサスのスープ」など7種類を用意。

「フライドポテト」や「スチームライス」「日替わりサラダ」も味わえます☆

朝から夜まで、好きなスタイルで毎日楽しめるアフタヌーンティー

期間中は毎日、朝・昼・夜の時間帯ごとのアフタヌーンティーを用意。

「スヌーピー」と仲間たちが、思いのままにお絵描きやペインティングにいそしむアートな世界観を、一日中アフタヌーンティーで楽しめます!

アフタヌーンティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」

時間:毎日11:30〜19:00(L.O) ※スイーツビュッフェ開催日の12:00〜17:30は除く

料金:5,600円 ※税金・サービス料含む

会場:ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス3-3」

予約:TEL 052-212-1151(レストラン予約)

アフタヌーンティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」には、秋スイーツ8種類とベーグル1種類、セイボリー3種類を用意。

自由にアートを楽しむ「スヌーピー」や仲間たちにインスパイアされたメニューが並びます☆

飲み物はソフトドリンクやコーヒー、カフェラテをドリンクバーで好きなだけ。

さらに、14種類の紅茶から、好きなものをポットサービスで席にて楽しめます。

ゆったりと、優雅な午後のひとときを過ごせるアフタヌーンティーです!

モーニングハイティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」

時間:毎日8:00〜12:00(最終入店10:30)

料金:5,600円 ※税金・サービス料含む

会場:ヒルトン名古屋1階 「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」

予約:TEL 052-212-1151(レストラン予約) ※前日18:00までに電話予約

8時からの朝の時間帯は、スイーツ8種類とベーグル1種類、朝ならではのセイボリー3種類がセットのモーニングハイティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」を用意。

セイボリーにはエッグベネディクトとフラワーサラダ ランチドレッシング添え、フレッシュフルーツサラダが登場します。

バリスタが淹れた香り高いコーヒーや紅茶を、好きなだけ楽しめる朝のメニューです☆

イブニングハイティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」

時間:月〜木・日曜日17:00〜23:00/金・土・祝前日17:00〜24:00(全日フードL.O 22:30)

料金:6,800円 ※税金・サービス料含む

※オプションメニューは全ての割引対象外

会場:ヒルトン名古屋1階 「ハイドアウェイ3-3」

予約:TEL 052-212-1151(レストラン予約)

17時以降の時間帯には、イブニングハイティー「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」を用意。

スイーツ8種類とシャルキュトリーやチーズ&ナッツ、トリュフ風味のフライドポテトにオリーブマリネなど、アルコールに合うセイボリー6種類を楽しめます。

また、お酒と一緒に楽しめる飲み放題プランや、オリジナルカクテルなど豊富なドリンクオプションも選択可能です☆

ペストリーシェフ 渡辺 守(わたなべ まもる)

フランス料理からキャリアをスタートし、後にペストリーに転向。

1994年、ヒルトン名古屋に入社。

現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、およびホテル1階「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」のテイクアウトカウンターに並ぶ、色鮮やかなデザートの制作を監督・指揮している。

全国洋菓子技術コンテスト大会内閣総理大臣賞をはじめ、ルクサンドグランプレミオ優勝、ジャパンケーキショー東京大会会長賞、キリクリームチーズコンクール金賞、第17回テレビチャンピオン全国ケーキ職人選手権世界最大のクリスマスケーキ選手権決選出演、2023年「あいちの名工」に表彰されるなど、国内外において数々の受賞歴・メディア出演歴を持つ。

「芸術の秋」をテーマにした、「スヌーピー」や仲間たちがアートを楽しむイメージのスイーツビュッフェ。

ヒルトン名古屋のオータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」は、2024年8月22日〜2024年11月6日まで開催です!

