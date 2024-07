ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、シンプルながらあらゆる用途やシーンで大活躍する、ディズニーデザイン「マグネット・フック対応シンク扉ゴミ箱<1.8L>」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マグネット・フック対応シンク扉ゴミ箱<1.8L>」

© Disney

価格:3,990円(税込)

本体サイズ:幅約17、奥行約9.5、高さ約17cm

扉用フック使用時:幅約17、奥行約12、高さ約18.5cm

内寸:幅約16、奥行約8、高さ約15.5cm

取り付け可能な扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル含まず)

取り付け可能な扉の厚さ:約1.4〜2cm

取り付け可能な扉と上部の隙間:3mm以上必要

取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面、スチール壁面

耐荷重量:約1.5kg

耐熱温度:90℃

耐冷温度:-40℃

適正容量:約1.8リットル

主材:【本体・フタ:ABS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め】:シリコーン、【扉用フック】スチール(粉体塗装)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのゴミ箱。

マグネットとフック、どちらも使えるミニサイズのごみ箱で、フックを使えばシンク扉に簡単に設置ができ、野菜の切りくずなどもサッと捨てることができます!

© Disney

カラーは、清潔感があってシンプルに使える「ホワイト」と、

© Disney

シックで「ミッキーマウス」のアートが映える「ブラック」の2色展開。

キッチンの雰囲気やインテリアに合わせて選ぶことができます◎

© Disney

マグネットは着脱式で、マグネットがつくキッチンパネルや冷蔵庫にも設置OK!

使い勝手が良く、さまざまな用途や場所で使えるのが魅力的です。

© Disney

シンク扉にセットすれば、ゴミを捨てるのにちょうど良い位置になり、お料理もスムーズに☆

© Disney

冷蔵庫横にセットして、ふりかけの袋などのストック場所にしても良さそう。

フタ付きなので、見た目もスッキリとしています!

© Disney

洗濯機横にマグネットで設置して、ジェルボール入れにしても便利です。

© Disney

洗濯ネットを入れたり、ゴミ箱以外にも様々な使い方が楽しめます。

© Disney

マグネットやフックを外して、蛇口の横など平らな場所に置いても◎

どこに置いてもかわいい「ミッキーマウス」の姿にほっこりと癒されます。

「ミッキーマウス」のアートはくすみがかった淡い色合いなのも上品で素敵!

シンプルながらあらゆる用途やシーンで大活躍する、ディズニーデザイン「マグネット・フック対応シンク扉ゴミ箱<1.8L>」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

