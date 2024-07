ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどにて投入される、「MARVEL & you マスコット」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL & you マスコット」

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約7×6×12cm

種類:全4種(ウルヴァリン、サイクロプス、マグニートー、ジーン・グレイ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

手足が自由に動かせる、ぬい撮りにぴったりなセガオリジナルデザインの“& you(アンドユー)”シリーズ。

“& you(アンドユー)”シリーズに、「MARVELコミックス」で活躍するキャラクターのマスコットが新たに登場します!

今回は、新作アニメも話題の「X-MEN」から「マグニートー」「ウルヴァリン」「ジーン・グレイ」「サイクロプス」の4人がラインナップ。

ウルヴァリン

黄色いスーツに身を包んだ「ウルヴァリン」の“& you(アンドユー)”マスコット。

きゅっと結んだ口元とシャープな爪が伸びる手も印象的です。

サイクロプス

破壊光線を抑制するバイザーと「X-MEN」のスーツを着た「サイクロプス」

「ジーン・グレイ」や「ウルヴァリン」といっしょに飾りたくなるマスコットです。

マグニートー

特徴的なヘルメットをかぶったヴィラン「マグニートー」のマスコット。

意思の強さを感じる視線も「マグニートー」ならではです。

ジーン・グレイ

やさしい笑みを浮かべる「ジーン・グレイ」のマスコット。

ふんわりとした長くきれいな赤毛もしっかり再現されています。

「X-MEN」のメンバーと人気のヴィラン「マグニートー」をデザインした、手のひらサイズのマスコット。

セガプライズの「MARVEL & you マスコット」は、2024年7月26日より、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウルヴァリンやマグニートーなど「X-MEN」全4種!セガプライズ「MARVEL & you マスコット」 appeared first on Dtimes.