¡ØAmazon¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¡ÙÌô¶É¤¤¤«¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç½èÊý¡ª¡©¿·¤¿¤ÊÌô¶É¤Î¥«¥¿¥Á¤ÇÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¦¡¦¡¦ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡©ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡©
¡¡7·î23Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAmazon¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¡×¡£ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é²¿¤«ÌäÂê¤Ë¡©¡ÖÌô¶É»ö¾ð¡×¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìô¶É¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç½èÊý¡©¡ÖAmazon¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡©
Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ê½ç¤Ï¤³¤Á¤é
¡°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÅÅ»Ò½èÊýäµ¡×¤ò¼èÆÀ
¡¡¡ÉÉÂ±¡¤Þ¤º¹Ô¤¯¡É¤È¤¤¤¦º£¤ÏÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÅ»Ò½èÊýäµ¡×2023Ç¯¤Î1·î¤«¤Ï¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊØÍø¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖÌô¶É¡×¤òÁª¤Ó¡¢½èÊýÆâÍÆ¤òÁ÷¤ë
¡¡¡ÖAmazon¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÁª¤Ù¤ëÌô¶É¤Ï¡¢¡Ê2024Ç¯7·î¸½ºß¡ËÁ´¹ñ2500Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼êÌô¶É¤Îwelcia¤À¤±¤ÇÌó1900Å¹ÊÞÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ·×
¡¡¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤ÎÌôºÞ»Õ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÌô¶É¤«¤éÌô¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ÇÛÁ÷¤µ¤ì¤¿½èÊýÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë
ÊªÎ®¤äÇÛÁ÷ÎÁ¤Ï¡©
¡¡Ìô¶É¤«¤éÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ëÇÛÁ÷ÎÁ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡ÖAmazon¤ÎÊªÎ®¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³ÆÌô¶É¤«¤éÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÌô¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÁ÷ÎÁ¤Ë¡Éº¹¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÍÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÄ´ºÞÌô¶É¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈæ³Ó
¡¡º£¤Þ¤Ç¤âÂ¾¤Î¶È¼Ô¤¬Æ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¼ê¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤·
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿Ìô¶É¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÂÔ¤Ä¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âÂçÊÑÏ¯Êó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡ÖÈóÀÜ¿¨¡×
¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÂÐÌÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë
¡¦²áÁÂÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷
¶á¤¯¤ËÌô¶É¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÍøÊØÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÅ»Ò½èÊýäµ¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬Äã¤¤
¡¦¸Ä¿ÍÌô¶É¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬ÉéÃ´
¡¡Ìô¤Î²Á³Ê¤Ï¸øÄê²Á³Ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤éÌÙ¤±¤¬Áý¤ä¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éý¤¬¾®¤µ¤¤¶È¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤â¤½¤â¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡Ìô¶É¤äÉÂ±¡¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁýÂç¤¹¤ë°åÎÅÈñ¡¦¡¦¡¦
ÆüËÜ°åÎÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡É°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡2018Ç¯ÅÙ¤Ë42Ãû¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³4Ç¯¤Ç46Ãû¤Ë¡£3Ãû°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8Ãû¶á¤¯¤ÏÄ´ºÞ°åÎÅÈñ¤È¤¤¤¦Ìô¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª¶â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ç°åÎÅÈñÉéÃ´¤Ï½Å¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ´°÷¤ÇÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡É¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÌô¡É¤ò¾Ê¤¤¿¤¤
¡¡Ë¬Ìä°åÎÅ¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÌô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìô¤ÎÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤Î¤ËÅÅ»Ò½èÊýäµ¤¬°ìÌöÃ´¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´ã²Ê¤Ç¤âÄË¤ß¤É¤á½Ð¤µ¤ì¤¿¤±¤ÉÆâ²Ê¤Ç¤âÆ±¤¸ÄË¤ß¤É¤á½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ËÌã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ»Ò½èÊýäµ¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÅÅ»Ò½èÊýäµ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¤¿¤Ã¤¿¡Ö£²¡ó¡×
¡¡Ìô¶É¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂç²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÌô¤Ï¡É¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¡É¤Ç
¡¡Ìô¤ò¤â¤é¤¦¤È¤ÉÂ±¡¤Î¶á¤¯¤Î½èÊýÄ´ºÞÌô¶É¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤¢¤ê¤¬¤Á¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È²¿¤ÎÌô¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì³ç´ÉÍý¤¬º£¤Þ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶ÉÀ©ÅÙ¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìô¶É¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌô¤Î½ÅÊ£¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¡¢ÌµÂÌ¤¬¸º¤é¤»¤ë¤È¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñ¹ç°¤«¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É÷¼Ù¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤É¤³¤«ÄË¤¤¤À¤±¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤¯¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬³§¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¤ÎÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤½¤³¤ÎÀèÀ¸¤Î²¿¤«¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»ÔÈÎÌô¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏµÕ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ï¹â¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìô¶É¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Ìô¤Ç¤âÌô¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬°ã¤¦¡ª¡©
¡¡Æ±¤¸Ìô¤Ç¤â¡¢Ä®¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÌô¶É¤Ï450±ß¡¢°ìÊý¡¢ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌô¶É¤Ç¤Ï50±ß¡¢Âç¼ê¤ÎÌô¶É¤Ï190±ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤Èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï»Ù¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢º¬ËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ä®¤ËÌô¶É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Amazon¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÒ¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¤¤È¤³¤í¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÌô¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÄ´ºÞÌô¶É¼«ÂÎ¤òAmazon¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon°Ê³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥·¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÎÌô¶É¤â¤Þ¤À¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ê¡¢ÂÐ¹³¤·¤Æ¤È¤·¤Æ¥è¥¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä±ÉÍÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢Â¸Â³¤Î¤¿¤á¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÄ®¤ÎÌô¶É¼«ÂÎ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬
ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌô¶É¤¬°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶ÛµÞÅª¤Ë¤É¤¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡¢·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎÊØÍø¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ëÀ¯ºö¤òÁáµÞ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê2024Ç¯7·î24ÆüÊüÁ÷¡¡¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ë