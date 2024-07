■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)のメインイベントで、平本蓮と対戦する朝倉未来が、試合に向けて意気込みを語った。あす27日に行われる計量に向けて水抜きを開始している朝倉は、「体重は今朝70.5キロぐらいで、朝に塩分カットしているの残り4キロくらいですね。キツイですけど、ケラモフ戦は6キロだったので」と順調な減量ペースを明かした。

昨年7月の『超RIZIN.2』でヴガール・ケラモフに一本負け後、ジムがリニューアルし海外からトップコーチを招いて練習メニューも一新された。それによる成長を実感しており「格闘技は面白いってめっちゃ感じます。環境が変わるだけでまだ自分にはこんなポテンシャルがあるかっていうのを日々気付かされて、日に日に強くなっている自分がいる。去年はちょっと停滞して自分にガッカリしたときもあったけど、今は毎日強くなってもっと上に行ける心境なので、やっぱり格闘技は面白い」と充実感を口にした。RIZIN過去最大規模のイベントのメインイベンターとして、この日まで何度も会見やプロモーションに参加してきた。その背景には「いま格闘技が史上最高の盛り上がりになっていて、それをまだ格闘技に興味がない人にも見てもらいたい」とジャンルを背負う覚悟がある。だからこそ、イベントを欠席する平本に対して「自己中なヤツだと思います。プロモーションのために自分はいろいろと技を見せたり、盛り上げるために協力してきたのに、アイツは取材とか全部断って練習も見せずにきた。格闘家としては正解かもしれないけど『俺たちだったらTHE MATCHを超える』とか言ってた割には、勝ちに徹してきてるんだなと。これで負けたらめちゃめちゃダサいし、自分がめちゃめちゃ盛り上げて最後にもらっていきます」と宣言した。そして、次の試合のビジョンとして「怪我があるかもしれないので平本戦が終わってみないとわからないけど、今年もう1試合やりたい。鈴木千裕とやりたいですね。チャンピオンで1番強いって言われてるけど、普通に負けないと思ってるんで」と王者との試合を見据えた。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整