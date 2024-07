「トランスフォーマー」シリーズ最新作となる3DCGアニメーション映画『トランスフォーマー/ONE』(9月20日公開)の本予告映像が解禁となった。本作は、トランスフォーム能力を持たない労働ロボットとしてサイバトロン星の地下に広がる都市で働く、まだ誰も見たことのない若かりし頃のオプティマスプライム(オライオンパックス)&メガトロン(D-16)の友情と対立の物語。トランスフォーム能力に目覚めたとき、オプティマスとメガトロンの歩む道は分かれていった。最高の親友が、最悪の宿敵になる運命なのか?星の運命を左右する戦いと、2人の友情の迎える結末は?

本予告映像は、冒頭「数千年の間、戦い続ける最悪の宿敵は、かつて最良の親友だった」というオプティマスプライムの印象的な台詞で始まる。労働ロボットとしてサイバトロン星の地下都市で働く若い2人組ロボットは、正義のオートボットをまとめる最強のヒーロー“オプティマスプライム”になる前のオライオンパックスと、破壊の限りを尽くす最悪の宿敵“メガトロン”になる前の“D-16”。2人は、気の合った掛け合いと、友情のグータッチを交わし、共に働いている。「トランスフォームもできないくせに」と上官からバカにされる2人は、トランスフォーマーに必要な変形能力をまだ持っていない。不完全な2人が、お互いをかばい合い、「守ってくれてありがとう」と礼をいうオプティマスに、メガトロンが「親友だろ」とすかさず返す。ある日、謎のSOSメッセージを受けた2人は、バンブルビー(B-127)、エリータ-1の力を借り、SOSの座標へと向かう。4人は、謎めいたアルファトライオンの力により、トランスフォーム(変形)能力を手に入れるのだった。新たに手に入れた力を使い、迫りくる危機に立ち向かおうとするオプティマスとメガトロンだったが、2人の正義感には少しずつ隔たりが生まれつつあった。トランスフォーマーの母星サイバトロン星の運命を左右する大規模な戦闘が始まる中、「2人なら、良い世界を作れたのに」と訴えるオプティマスに対して「見解の違いだな」と返すメガトロン。互いの背中を守り合うような親友に、いったい何が起ころうとしているのか?固い友情で結ばれた親友同士の関係性が、新しい力に目覚めたことで微妙に変化していく、なんとも切なくもエモい展開だ。トランスフォーマーファンや映画ファンを唸らせる、圧倒的な映像美で贈る新次元のトランスフォームシーンや、大迫力で展開されるバトルシーン、オプティマスとメガトロンの知られざる友情関係が、トランスフォーマー史上最大の決戦と言われるサイバトロン星の戦いを舞台に、どのような運命を迎えるのか。本編への期待が高まる予告編になっている。(C)2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO. TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C)2024 HASBRO