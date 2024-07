「涙の女王」にカメオ出演も…ナム・チャンヒ、一般女性との熱愛を認める

お笑いタレントのナム・チャンヒが、熱愛を認めた。本日(26日)、所属事務所TNエンターテインメントの関係者は、マイデイリーを通じて「ナム・チャンヒが、一般人と1年前から交際を続けているのは事実だ」と明らかにした。彼の親友であり、ユニット“チョナム地帯”としても活動しているお笑いタレントのチョ・セホが今年、9歳年下の一般人と10月に結婚することを伝えただけに、ナム・チャンヒの熱愛ニュースにも多くの祝福のメッセージが寄せられた。彼はチョ・セホの結婚式で司会を務める予定だ。

2000年にSBS「嬉しい私たちの土曜日-ヤングパワー胸を開け」でデビューしたナム・チャンヒは、「コメディビッグリーグ」「週刊アイドル」「韓国人の食板」など、様々な番組で活躍した。他にも、ドラマ「星から来たあなた」「ミスター・サンシャイン」「涙の女王」などの作品で演技活動も行った。さらに、2019年にチョ・セホと共に“チョナム地帯”を結成した後、「Doesn't Matter Where We Live」「What's Wrong」「Winter of Dreams」などをリリースした。