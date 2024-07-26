郷ひろみ、2024年最新全国ツアーの映像作品発売決定
郷ひろみが、今年2024年に実施している全国ツアー＜Hiromi Go Concert Tour 2023 Initial G＞の模様を収録したLIVE DVD＆Blu-rayをリリースすることが決定した。
レコードデビュー50周年の節目を経て、2023年は新たな目的地への航海の年に。今年2024年は更に勢いを加速し、郷ひろみが送り出す「王道」という名の唯一無二なエンターテインメントの最新ステージを体感できる内容となっている。
LIVE DVD＆Blu-ray『Hiromi Go Concert Tour 2023 Initial G』
予約：https://GOGOGO.lnk.to/HiromiGoConcertTour2024_InitialG_PKG
仕様・価格：
【完全生産限定盤】
DVD＋3CD（SRBL-2293〜7）19,000円（税抜価格17,273円）
Blu-ray＋3CD（SRXL523〜7） 20,000円（税抜価格18,182円）
豪華くるみBOX、デジパック仕様、美麗写真満載ブックレット（40P以上）
（「2024“Initial G”」「”The Final Countdown“in2022」「2023 THEATER HIROMI-Za”Majestic Voyage“」の写真）
特典CD＋各歌詞カード封入
【通常盤】
DVD＋CD（SRBL-2298〜9）10,500円（税抜価格9,545円）
Blu-ray+CD（SRXL-528〜9）11,500円（税抜価格10,454円）
【対象店舗/特典内容】
Sony Music Shop：オリジナルL判生写真2枚セット（本人写真：Type.A/B）
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判生写真2枚セット（本人写真：Type.C/D）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナルL判生写真2枚セット（本人写真：Type.E/F）
WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判生写真2枚セット（本人写真：Type.G/H）
郷ひろみ応援店：オリジナルL判生写真１枚（本人写真：Type.I）
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（本人写真：Type.J）
Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着（ロゴデザイン）
セブンネットショッピング：オリジナルバンダナ（ロゴデザイン）
＜Hiromi Go Concert Tour 2023 Initial G＞
2024/5/25(土)千葉松戸・森のホール21大ホール
2024/5/31(金)埼玉サンシティホール大ホール
2024/6/2(日)栃木宇都宮市文化会館大ホール
2024/6/8(土)神奈川横須賀芸術劇場大劇場
2024/6/15(土)埼玉大宮ソニックシティ大ホール
2024/6/16(日)茨城水戸市民会館グロービスホール
2024/6/22(土)熊本熊本城ホールメインホール
2024/6/23(日)福岡北九州ソレイユホール
2024/7/3(水)東京LINE CUBE SHIBUYA
2024/7/6(土)大阪フェスティバルホール
2024/7/7(日)大阪フェスティバルホール
2024/7/13(土)東京NHKホール
2024/7/27(土)京都ロームシアター京都メインホール
2024/7/28(日)福井フェニックス・プラザ
2024/7/31(水)千葉市川市文化会館大ホール
2024/8/3(土)岩手トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
2024/8/4(日)宮城仙台サンプラザホール
2024/8/11(日)山口周南市文化会館
2024/8/12(月)岡山倉敷市民会館
2024/8/17(土)神奈川神奈川県民ホール
2024/8/18(日)山梨YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）
2024/8/24(土)兵庫神戸国際会館こくさいホール
2024/8/25(日)兵庫神戸国際会館こくさいホール
2024/8/30(金)福岡福岡サンパレス ホテル＆ホール
2024/8/31(土)広島上野学園ホール
2024/9/7(土)愛知愛知県芸術劇場大ホール
2024/9/8(日)愛知愛知県芸術劇場大ホール
2024/9/15(日)新潟新潟県民会館大ホール
2024/9/16(月)群馬高崎芸術劇場大劇場
2024/9/21(土)香川レグザムホール（香川県民ホール）大ホール
2024/9/22(日)大阪フェスティバルホール
2024/9/29(日)東京NHKホール
2024/10/7(月)北海道札幌文化芸術劇場hitaru
関連リンク
◆郷ひろみ オフィシャルミュージックサイト