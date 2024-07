ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどに投入される、MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッションを紹介します!

セガプライズ MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッション

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約46×46×27cm

種類:全1種(デッドプール)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「デッドプール」の大きなドームクッションがセガプライズに初登場!

全長約46×46×27センチのボリュームあるクッションに仕上げられています。

左右の目の開き方が異なる「デッドプール」らしい表情がポイントです。

赤を基調に目元を黒で染め上げた、メリハリのあるカラーリングも「デッドプール」ならでは。

お部屋でのくつろぎ時間を「デッドプール」と一緒に過ごせる「MARVEL」グッズです☆

「デッドプール」のお顔をデザインした、存在感抜群なドーム型クッション。

MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッションは、2024年7月26日より、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

