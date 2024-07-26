個性的な表情がかっこいい！セガプライズ MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッション
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどに投入される、MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッションを紹介します！
セガプライズ MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッション
投入時期：2024年7月26日より順次
サイズ：全長約46×46×27cm
種類：全1種（デッドプール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「デッドプール」の大きなドームクッションがセガプライズに初登場！
全長約46×46×27センチのボリュームあるクッションに仕上げられています。
左右の目の開き方が異なる「デッドプール」らしい表情がポイントです。
赤を基調に目元を黒で染め上げた、メリハリのあるカラーリングも「デッドプール」ならでは。
お部屋でのくつろぎ時間を「デッドプール」と一緒に過ごせる「MARVEL」グッズです☆
「デッドプール」のお顔をデザインした、存在感抜群なドーム型クッション。
MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッションは、2024年7月26日より、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 個性的な表情がかっこいい！セガプライズ MARVEL「デッドプール」 スーパーギガザッカドームクッション appeared first on Dtimes.