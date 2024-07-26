セガプライズ MARVEL「デッドプール」　スーパーギガザッカドームクッション

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ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどに投入される、MARVEL「デッドプール」　スーパーギガザッカドームクッションを紹介します！

 

セガプライズ MARVEL「デッドプール」　スーパーギガザッカドームクッション

 

 

投入時期：2024年7月26日より順次

サイズ：全長約46×46×27cm

種類：全1種（デッドプール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

「デッドプール」の大きなドームクッションがセガプライズに初登場！

全長約46×46×27センチのボリュームあるクッションに仕上げられています。

左右の目の開き方が異なる「デッドプール」らしい表情がポイントです。

赤を基調に目元を黒で染め上げた、メリハリのあるカラーリングも「デッドプール」ならでは。

お部屋でのくつろぎ時間を「デッドプール」と一緒に過ごせる「MARVEL」グッズです☆

 

「デッドプール」のお顔をデザインした、存在感抜群なドーム型クッション。

MARVEL「デッドプール」　スーパーギガザッカドームクッションは、2024年7月26日より、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

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