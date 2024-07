セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 & you マスコットVol.2を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 & you マスコットVol.2

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約7×7×12cm

種類:全4種(ピーター・パン、ティンカー・ベル、フック船長、スミー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

1953年にアニメーション作品が公開されて以来、世界中で愛されているディズニー作品『ピーター・パン』

2023年にディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて実写作品が公開されるなど、今なお根強い人気を誇る作品です。

そんな『ピーター・パン』のキャラクターたちが、セガプライズの”& you(アンドユー)”シリーズのマスコットとして登場。

手足を動かしていろんなポーズが取れる、ぬい撮りにもおすすめのプライズです!

Vol.2では「ピーター・パン」と「ティンカー・ベル」に加え、「フック船長」と乗組員の「スミー」がラインナップされます。

ピーター・パン

キリッとした表情がかっこいい、物語の主人公「ピーター・パン」

帽子の羽根飾りや腰の短剣もきちんと表現されています。

ティンカー・ベル

ぱっちりとした瞳が印象的な、妖精の「ティンカー・ベル」

淡いイエローの髪やグリーンのドレスも「ティンカー・ベル」の魅力を引き出しています。

フック船長

「フック船長」のマスコットは特徴的な衣装に、フックになった片手もしっかり再現。

ヒゲや表情にもこだわりが光る、貫禄ある姿に仕上げられています。

スミー

「フック船長」の海賊船で乗組員をしている「スミー」も”& you(アンドユー)”マスコットに登場。

眉尻を下げた穏やかな表情や大きなお鼻がチャームポイントです。

「ピーター・パン」や「ティンカー・ベル」をデザインした、フォトジェニックなマスコット。

セガプライズの『ピーター・パン』 & you マスコットVol.2は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

