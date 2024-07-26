本日26日にFUJI ROCK開幕、Amazonでの配信スケジュール
「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル） '24」が26日に開幕した。
アマゾンの「Prime Video」では、3つのチャンネルで、7月26日～28日の3日間の様子が一部配信される。プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
26日の配信予定は、Ch.1ではROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat.トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US）が12時45分～、FRIKOが14時20分～、マカロニえんぴつが15時50分～、CHIP WICKHAMが17時10分～、KING KRULEが18時30分～、HIROKO YAMAMURAが20時～、THE KILLERSが21時30分～。
Ch.2ではYELLOW DAYSが12時45分～、ERIKA DE CASIERが14時30分～、TEDDY SWIMSが16時10分～、OMAR APOLLOが17時30分～、GHOST-NOTEが19時～、FLOATING POINTSが20時30分～、PEGGY GOUが22時～。
Ch.3ではLucky Kilimanjaroが12時40分～、家主が13時40分～、Original Love Jazz Trioが15時10分～、THE SPELLBOUNDが16時30分～、iriが18時～、Awichが19時20分～、上原ひろみが21時～。