¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥¯¥Ó¤À¡ª¡×¥Ï¥ê¥¹»á¤ò¹¶·â¡¡¡È°¸ý¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡É¸ß³Ñ¤Ë¾Ç¤ê¡©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ø¸þ¤±¡¢Ì±¼çÅÞ¡¦¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Ê59¡Ë ¤Î»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö±³¤Ä¤¥Ï¥ê¥¹¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¡¢ÀåÀï¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ¤âÌµÇ½¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×Àá¤¬ßÚÎö¡ª¥Ï¥ê¥¹»áÈãÈ½¤Ç»Ù»ý¼ÔÇ®¶¸
¢£¥Ï¥ê¥¹»á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢Ë¬ÊÆÃæ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÄäÀï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡×¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈµÄÏÀ¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¿ô¥«·î´Ö¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤â³Ú¤·¤ß¤À¡×
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÆüËÜ»þ´Ö25Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¸å¡¢¤ª¤è¤½11Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½é¤á¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÁ±¤ÎÆ»¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¥¿¥Õ¤ÇÍÇ½¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð»³¤âÆ°¤«¤»¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤Å¸Ë¾¡¢¿®Ç°¤È´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¢£¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥Ï¥ê¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ï3ÆüÁ°¤Ë¡¢»Ë¾åºÇ°¤ÎÂçÅýÎÎ¡È¥¤¥ó¥Á¥¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡É¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡£Èà¤¬Å±Âà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ò¤Î¤Î¤·¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¶·â¤ÎÌ·Àè¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥«¥Þ¥é¡¢¤ªÁ°¤Ï¥¯¥Ó¤À¡ª½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¿·¤·¤¯ÅÝ¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤¬¸½¤ì¤¿¡£±³¤Ä¤¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¤À¡ª¡Ê±³¤Ä¤¤Î¥¹¥Ú¥ë¤Ï¡ËL¡¦Y¡¦I¡¦N¡Ç¡×
¡¡ÁáÂ®¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¸å¡¢ÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿±éÀâ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Áê¼ê¤Î°¸ý¤¬¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥È¥é¥ó¥×Àá¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±éÀâ¤Ç»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥ê¥¹ÈãÈ½¡×¤Ç¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù»ý¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ¤âÌµÇ½¤Ç¡¢Ä¶¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÉûÂçÅýÎÎ¤À¡£¥Ï¥ê¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡È¥¤¥ó¥Á¥¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡ÉÆ±ÍÍ¡¢¥Ï¥ê¥¹¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï1Ç¯¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«CNN¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬49¡ó¤Ç¡¢46¡ó¤Î¥Ï¥ê¥¹»á¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢35ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤¬47¡ó¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë