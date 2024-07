(MCU)の立役者であるマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長がハリウッドに殿堂入りを果たした。そのセレモニーにマーベル・スターが大集結。なかなかお目にかかれない夢の整列を見ることができる。

2024年7月25日(現地時間)に開催されたハリウッド殿堂入りの式典で、ファイギの名前が刻まれたのは2,785番目の星。その星型プレートが初お披露目となる記念すべき瞬間には、『&ウルヴァリン』で再タッグのライアン・レイノルズ&ヒュー・ジャックマンが立ち合い、拍手で祝福した。レイノルズ&ジャックマンに加え、授賞式に出席してファイギをサポートしたのは以下のメンバーだ。

『キャプテン・アメリカ』シリーズに主演したクリス・エヴァンスとウィンター・ソルジャー役のセバスチャン・スタン、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のスター・ロード役クリス・プラット、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のシム・リウ、『キャプテン・マーベル』シリーズに主演のブリー・ラーソン、『ブラック・ウィドウ』でレッド・ガーディアン役を演じたデヴィッド・ハーバー、「ロキ」でMCU初参戦のキー・ホイ・クァン、「ワンダヴィジョン」でアグネス役に扮したキャスリン・ハーン、『デッドプール&ウルヴァリン』にカサンドラ・ノヴァ役で出演のエマ・コリン。

授賞式では、複数のスターがファイギの業績を称えてスピーチ。レイノルズは、ファイギを「天才プロデューサー」と称賛し、マーベルのキャラクターと演じる俳優に対する愛を 「感動的 」だと語った。

ファイギ自身は殿堂入りを謙虚に受け止め、「ハリウッドの殿堂入りは、ディズニーがマーベル・キャラクターが登場するR指定の映画を公開するのと同ぐらい、あり得そうにないと思えましたが、それが現実になりました」と冗談を交えつつ、感謝の意を述べた。。

『X-メン』のプロデューサーとして2000年にマーベルでキャリアをスタートさせたファイギは、2008年公開のからMCUの立ち上げに参加。続いて、『アベンジャーズ』シリーズを中心に業界屈指となる一大ユニバース/フランチャイズを構築し、数々の映画・テレビシリーズにプロデューサーとして名前を連ねている。ファイギが携わるMCU映画として、『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』、『サンダーボルツ*(原題)』などが待機中だ。

