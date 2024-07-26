【スナイデル】2024年秋コレクションのデジタルカタログを公開♡
レディースブランド ｢SNIDEL(スナイデル)｣は7月26日(金)12:00に、2024年秋コレクションの最新ビジュアルをスナイデルのオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。2024年秋コレクションのテーマは、『Intellectual Freedom』。
2024年秋コレクション
SNIDELでは、サステナビリティをより身近に感じるに、洋服だけにはとどまらず、店装やショッパーなどの資材に、環境に配慮をした素材を積極的に採用しています。
シーズンテーマは、『Intellectual Freedom』。
クラシカルでヴィンテージなムードを、モダンかつレディに昇華させたコレクションです。
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コレクションの詳細
Jacket/価格:30,800円(税込)
Swim wear/価格:14,960円(税込)
Socks/価格:3,190円(税込)
Shoes/価格:24,200円(税込)
Jacket/価格:14,850円(税込)
Dress/価格:7,920円(税込)
Tights/価格:3,960円(税込)
Tops/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:13,970円(税込)
Shoes/価格:24,200円(税込)
Jacket/価格:30,910円(税込)
Tunic/価格:13,860円(税込)
Goods/価格:5,500円(税込)
Bag/価格:13,530円(税込)
Shoes/価格:17,930円(税込)
Dress/価格:27,940円(税込)
Shoes/価格:25,960円(税込)
Tops/価格:9,460円(税込)
Blouse/価格:19,800円(税込)
Skirt/価格:21,450円(税込)
Socks/価格:2,750円(税込)
Shoes/価格:17,930円(税込)
Tops/価格:14,960円(税込)
Skirt/価格:14,960円(税込)
Shoes/価格:17,820円(税込)
Dress/価格:31,900円(税込)
Shoes/価格:25,960円(税込)
Outer/価格:44,990円(税込)
Dress/価格:29,700円(税込)
Coat/価格:49,500円(税込)
Shirt/価格:12,760円(税込)
Skirt/価格:15,950円(税込)
Shoes/価格:24,200円(税込)
Tops/価格:12,980円(税込)
Skirt/価格:24,970円(税込)
Shoes/価格:24,200円(税込)
Jacket/価格:49,500円(税込)
Skirt/価格:14,960円(税込)
Goods/価格:5,500円(税込)
Shoes/価格:17,820円(税込)
Knit/価格:14,960円(税込)
Skirt/価格:12,540円(税込)
Bag/価格:15,950円(税込)
Tops/価格:11,550円(税込)
Dress/価格:22,880円(税込)
Vest/価格:16,500円(税込)
Pants/価格:15,400円(税込)
Shoes/価格:22,880円(税込)
サステナブルなコレクション
今回は｢SNIDEL(スナイデル)｣から展開される『2024年秋コレクション』について紹介しました。
濃淡のあるブラウンをベースカラーに、レザーやチュールなど、大胆なラメをあしらった秋コレクションは、どれもほしくなるかわいさ。
少しでも気になる方は、ぜひこの機会に公式サイトをチェックしてみてくださいね。