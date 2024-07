【「式神の城III」復活応援プロジェクト】7月26日11時~8月31日 実施目標金額:300万円

コスモマキアーは、アルファ・システムのシューティングゲーム「式神の城III」をSteamに移植するためのクラウドファンディングを7月26日よりCAMPFIREで開始した。実施期間は8月31日までで、目標金額は300万円。

「式神の城III」はシリーズ3部作の最終作にあたる作品。2006年にアーケード用に開発された縦スクロールシューティングゲームで、通常攻撃に加え2つの「式神攻撃」を使い分けて戦う。過去にXbox 360、Wiiで国内移植が行われている。なお過去作「式神の城」は2017年、「式神の城II」は2021年に移植されている。

プランは2,000円から24,000円のものを用意。当時のアートワークを使用したキャンバスアートやファンブックなどがリターン品として用意されている。

(C)CosmoMachia Inc. All Rights Reserved. "式神の城" (C) AlfaSystem All Rights Reserved.