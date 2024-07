ディズニーストアに、8月3日の「はちみつの日」にちなんた、ミツバチ姿の「くまのプーさん」と仲間たちをモチーフにした新コレクションが登場!

ぬいぐるみやレジャーアイテムのほか、人気ブランド「VT COSMETICS」や「FEILER」との共同企画グッズなども展開されます☆

ディズニーストア「くまのプーさん」”はちみつの日”コレクション「HONEY DAY」

スケジュール:

先行発売:2024年7月30日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年8月2日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/winnie-the-pooh/2024/

8月3日はディズニーキャラクター「くまのプーさん」が大好きな“はちみつ”の日。

そんな特別な日にあわせて「くまのプーさん」と仲間たちの新コレクションが登場します。

コレクションには、ハニーポットを抱えて大好きなはちみつをとりに行く、ミツバチ姿の「くまのプーさん」と仲間たちのディズニーストアオリジナルのアートを使用。

白いお花や黄色のチェック柄がアクセントの爽やかで大人かわいいデザインのグッズがラインナップされます☆

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約 27cm

キャラクター 約 高さ19×幅13.5×奥行き8cm

ミツバチルックがよく似合うくまのプーさん」のぬいぐるみキーチェーン。

お馴染みの赤いTシャツから黄色いTシャツに着替え、かわいらしいお花が付いたサスペンダーと触角付きのフードをあわせています。

背中にはふっくらとした水色の羽、おしりにはお花モチーフを飾った、後ろ姿もかわいいディズニーグッズです。

ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約 25cm

キャラクター 約 高さ16.5×幅9.5×奥行き5.5cm

優しいカラーで仕上げられたミツバチルックがかわいい「ピグレット」

ほんのりピンク色に染まったほっぺも注目ポイントです。

ミツバチルックのフードは着脱することができます。

イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約 30.5cm

キャラクター 約 高さ21.5×幅13×奥行き9.5cm

お座りポーズがかわいい「イーヨー」のぬいぐるみキーチェーン。

さり気なくお花があしらわれたコスチュームもポイントです。

ふんわりとした素材で仕上げられたしっぽや首回りがアクセントになっています。

ルー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約 22cm

キャラクター 約 高さ14×幅9.5×奥行き12cm

白いお花がポイントのミツバチコスチュームを着た「ルー」

フードから出た大きな耳や長いしっぽもチャームポイントです。

フードを脱がすことで、異なるニュアンスを楽しむことができます。

プーさん トートバッグ HONEY DAY

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 高さ29.5×幅35×奥行き(マチ)17cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 12cm

ハチミツ大好きな「くまのプー」さんが見る、夢の中の「くまのプーさん」をモチーフにした、素朴な風合いのトートバッグ。

厚みのあるモコモコとした質感のキャラクター刺しゅうが、カジュアルなバッグをおしゃれに仕上げています。

大き過ぎずほどよいサイズ感なので、リゾート地だけでなくデイリー使いにもおすすめです。

プー&フレンズ 折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り HONEY DAY

価格:3,500円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約 縦23×横6×厚み6cm

親骨 約 長さ50cm

ポーチ 約 縦12×横26.5×厚み1cm/持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約 8cm

プー&フレンズをデザインした、晴雨兼用の折りたたみ傘が登場。

開くと内側には、キャラクターたちがミツバチの姿になり、ハニーポットを持って、ハチミツを集めているとってもかわいい世界が広がっています。

持ち運びに便利な持ち手が付いた、アルファベットロゴ入りのポーチが付属されます。

プー&フレンズ シークレット巾着 HONEY DAY

価格:900円 (税込)

サイズ:約 W90×H95mm

ハニーポットに見立てた、ロゴ刺しゅう入りのシークレットミニ巾着。

サイドに縫い付けたダイカットモチーフがポイントで、ハニーポットを持ってハチミツを集めている、ミツバチ姿のキャラクターデザインになっています!

「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「くまのプーさん」2種類の全5種類から、いずれか1種類がパッケージに入っています。

プー&フレンズ シークレットストラップ HONEY DAY

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約 高さ5×幅4×奥行き2.7cm

ハニーポットを持ってハチミツを集めている、ミツバチ姿のプー&フレンズデザインのシークレットストラップ。

触覚付きのカチューシャやしましま模様のコスチューム、背中の羽など、小さいサイズながらしっかり表現されています。

全5種類のうちいずれか1種類が封入されています。

ディズニーストア一部店舗・ディズニーストア. jp限定「ぬいぐるみ/ぬいぐるみキーチェーン」

販売スケジュール:

ぬいぐるみ(スーパービッグ)・2024年7月30日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp・2024年8月2日(金):仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店ぬいぐるみ・ぬいぐるみキーチェーン(ピンク)・2024年7月30日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp

ディズニーストア一部店舗とディズニーストア. jp限定のグッズが登場。

スーパービッグサイズのぬいぐるみは、高さ約80cmで大人の方が横に座ると同じくらいの高さに。

ミツバチ姿の「くまのプーさん」と暮らしているような気分が楽しめます。

また、限定カラーのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、ピンクのフードとしま模様のコスチュームがポイントのキュートなデザインです。

韓国コスメブランド「VT COSMETICS」共同企画グッズ

スケジュール:

先行発売:2024年7月30日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年8月2日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

韓国コスメブランド「VT COSMETICS」との共同企画グッズとして、忙しい朝晩の時短ケアにおすすめの「シカバイタル マスク」が登場。

はちみつ由来の保湿成分とゆず種子エキスを配合したマスクにぴったりな、ゆずと「くまのプーさん」のポップで爽やかなパッケージです。

30枚入りの大容量で、べたつかず使い心地もさっぱりとしたデイリーケアに最適なグッズになっています。

「FEILER」共同企画グッズ

発売日:2024年8月2日(金)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、新宿高島屋店、東京ディズニーリゾート店、横浜そごう店、名古屋ゲートタワーモール店、名古屋松坂屋店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、ディズニーストア. jp

ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」との共同企画として、「くまのプーさん」とレモンをシュニール織で繊細に表現したグッズが登場。

「くまのプーさん」の洋服の赤とレモンの葉の緑がアクセントになった上品な爽やかさと落ち着いた印象のデザインです。

ラインナップは、ハンカチ、トートバッグ、ポーチ、巾着の全4種類。

自分へのご褒美や大切な方へのギフトにもぴったりな、見ているだけでも気分が上がるグッズです。

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバー対象「はちみつの日キャンペーン」

実施期間:8月2日(金)〜なくなり次第終了

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバー対象のプレゼントキャンペーンを開催。

ディズニーストアにて6,000円(税込)以上購入された方に「オリジナルバネポーチ」がプレゼントされます。

また、ディズニーストア店舗では、ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバーとメンバーを対象にディズニーストアグッズを購入で「オリジナルステッカー」をプレゼント☆

※ ディズニーストア店舗では、ディズニー★JCBカードでお買い物の方、ディズニープラス(ドコモからディズニープラスに加入した方)に加入の方も対象です

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

8月3日に迎える「はちみつの日」を記念した、「くまのプーさん」たちのかわいいミツバチ姿が楽しめるグッズ。

ディズニーストアにて2024年7月30日より順次販売される「くまのプーさん」”はちみつの日”コレクション「HONEY DAY」の紹介でした☆

お得な“夏祭りくじ”や屋台をイメージした店舗装飾、うちわのプレゼント!ディズニーストア 夏祭り お得な“夏祭りくじ”や屋台をイメージした店舗装飾、うちわのプレゼント!ディズニーストア 夏祭り 続きを見る

小さくてレトロかわいいミッキーたちのぬいぐるみ!ディズニーストア「ディズニースタンディーズ」 小さくてレトロかわいいミッキーたちのぬいぐるみ!ディズニーストア「ディズニースタンディーズ」 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ”はちみつの日”にちなんだファッションアイテム・雑貨!ディズニーストア「くまのプーさん」HONEY DAY appeared first on Dtimes.