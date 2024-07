サンリオ最新ミュージカル『Song of Life』レビューver.公演が決定　『サンリオキャラクターフェス2024 in 沖縄アリーナ』で全国に先駆け実施

サンリオキャラクターの最新ミュージカル『Song of Life』レビューver.公演が8月10(土)・11日(日)の2日間限定で、沖縄・沖縄アリーナにて上演されることが決定した。

『Song of Life』は、2024年7月に全国初に初お披露目されたサンリオの最新ミュージカル。8月10日(土)から18日(日)まで同会場で開催される『サンリオキャラクターフェス2024 in 沖縄』内にて、『Song of Life』のダイジェスト版となるレビューver.が全国に先駆けて上演される。

なお、『Song of Life』レビューverの鑑賞には、『サンリオキャラクターフェス2024 in 沖縄アリーナ』の入場券と、『ミュージカルレビューショー券』の2つのチケットの購入が必要となる。

『サンリオキャラクターフェス2024 in 沖縄アリーナ』チケット、『ミュージカルレビューショー券』ともに、イープラスにて受付中。

そのほか詳細は、『サンリオキャラクターフェス2024 in 沖縄アリーナ』特設サイトを確認しよう。