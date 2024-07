GOT7 ベンベン、3rdミニアルバム「BAMESIS」トラックリストを公開…作詞・作曲にも参加

GOT7のベンベンが、ニューミニアルバムのトラックリストを公開した。ベンベンは本日(26日)、公式SNSを通じて8月8日に発売される3rdミニアルバム「BAMESIS」のトラックリストを公開した。公開されたイメージは、タイトルの両側に強烈なレットとブラックカラーの旗が配置されており、カリスマ性溢れる雰囲気を醸し出した。トラックリストによると、メインタイトル「LAST PARADE」とワールドツアーの時に先行公開したサブタイトル「Thank You Come Again」のダブルタイトル曲と、「Mi Ultimo Deseo」「Ball Like That」「Must Be Nice」まで計5曲が収録された。

所属事務所であるABYSS COMPANYは、ベンベンが一部の楽曲の作曲・作詞に参加するなど、今回の活動に対する強い情熱を表したと明かした。よりグレードアップされた大胆なコンセプトと強烈なパフォーマンスが溶け込んだ新鮮なステージを楽しむことができるという。ABYSS COMPANYは、「今回のアルバムにはベンベンが自らプロデュースとして参加し、力を注いだ。ベンベンならではの個性的な魅力を垣間見ることができるアルバムになるだろう」とし、期待をより一層高めた。彼のカムバックは、昨年3月にリリースしたフルアルバム「Sour & Sweet」以来、約1年5ヶ月ぶりだ。また、計14ヶ国16都市でのソロワールドツアーを成功裏に終えた後、初めて発売するアルバムだ。「BAMESIS」は、ベンベンの「BamBam」と祈りを意味する「Genesis」の合成語で、彼が作る一つの世界を意味する。韓国に来てからK-POPアーティストとして成功するまで、黙々と歩きながら成長してきたベンベンのアイデンティティを、「BAMESIS」という新しい空間で音楽的に表現した。3rdミニアルバム「BAMESIS」は、8月8日午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。