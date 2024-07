■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、第4試合でケイト・ロータスと対戦するRENAが、2日後の試合に向けて意気込みを語った。3月のRIZIN神戸大会で韓国人ファイターのシン・ユリに判定勝利し、久々の白星を掴んだRENA。前戦のファイトキャンプをタイのジムで行い、今回の試合に向けても再びタイ修行を敢行。5週間にわたってハードな練習に励み「やることはやりきったと思う」と充実した表情を見せた。

対戦相手のケイト・ロータスについて「戦績は負け越しているけど前戦はKO勝利しているし、見た目もかわいらしくて女子格闘技のニューフェイスになるんじゃないかなって思います。ただ、今の段階で(対戦相手は)私ではないだろう、と感じています」と本音を明かしながらも、「足元をすくわれないように。私は私で次に得るもののために、そして女子格闘技を盛り上げるためのこの試合を受けたので、超RIZIN.3に組まれた意味をこの試合で証明したい」と強調した。自身は旗揚げから10年近くRIZINで戦ってきたが、対戦相手は初RIZINにしていきなり過去最大規模の大会に出場する。この点について「最初に聞いた時は『なんで?』と思いましたけど、やっぱ華のある選手は必要だし、今の女子格闘技の状況を考えると試合を組んでもらえることが第一優先なので」と冷静に受け止める。また「ケイト選手は他の女子アスリートから嫉妬や妬みもたくさんあるでしょうし、ビジュアル先行って言われることは私も初期の頃はあったので、その気持ちはわかる」と相手の立場も思いやり、「それでも負けないです」と断言した。タイでの修行で「まだこんなに動けるんだって、体力面も技術面も気持ちも落ちてないし、新しいことにチャレンジできて心身ともに充実して、すごく楽しくて元気になりました」と成長を実感。そして、試合展開について「KOか一本を狙って最初から飛ばしていこうと思う」と宣言した。今年は早くも2試合目だが「サクッと勝って次に行きます」と、年末にスーパーアトム級王者の伊澤星花との試合を見据えている。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整