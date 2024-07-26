¡ÈÇòË²2À¤¡ÉÀ»ÇòË²¤¬½øÆóÃÊÍ¥¾¡¡ªµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤«¤é½ËÊ¡¤Î°®¼ê¡Ö°ì¤Ä¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼2¾ì½êÌÜ¤ÎÂç´ï
¡¡¡þÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯7·î26Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åì½øÆóÃÊ25ËçÌÜ¤ÎÀ»ÇòË²¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬»°Åç¡Ê23¡áÌÄ¸ÍÉô²°¡Ë¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢7ÀïÁ´¾¡¤Ç½øÆóÃÊÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤º¸¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Áê¼ê¤Î±¦¹¢ÎØ¤ò³°¤·¤Æº¸¤Ø²ó¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¡£¡ÖÆÀ°Õ¤Îº¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¾¡¤Æ¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÀè¾ì½ê¤Ï6¾¡1ÇÔ¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÏÂ²Î»³¡¦Ì§Åç¹â½Ð¿È¤ÎÌîÅÄ¡Ê18¡áÆ£ÅçÉô²°¡Ë¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£º£¾ì½ê¤Ï¡¢Æ±Éô²°¤ÇÆ±¤¸¡ÈµìµÜ¾ëÌîÀª¡É¤Î3¿Í¤¬½øÆóÃÊÍ¥¾¡¸õÊä¡£¸µ½½Î¾¤ÎÀîÉû¡Ê25¡Ë¡¢»°ÃÊÌÜ¾å°Ì·Ð¸³¼Ô¤ÇµÙ¾ìÌÀ¤±¤ÎÃÝÍÕ¡Ê23¡Ë¤È3¿Í¤Ç¤ÎÆ±Éô²°Í¥¾¡·èÄêÇÃÀï¤Î¼Â¸½¤ò¾ì½êÁ°¤«¤éË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀîÉû¤¬5ÈÖÁêËÐ¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÃÝÍÕ¤¬¤³¤ÎÆü½ø¥Î¸ý¤ÇÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿À¶¿å³¤¡Ê23¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÀè¾ì½êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿·èÄêÀï¿Ê½Ð¤òÂÔ¤¿¤º¡¢ËÜ³ä¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¾ëËÌ¹â¡½Æ±»Ö¼ÒÂç½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£Éã¤¬¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤ÎÂç²£¹Ë¤Ç¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡Ë¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿¼¤¤±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµÜ¾ëÌîÉô²°¤ØÆþÌç¡£ºòÇ¯1·î¤ÎÇòË²°úÂàÁêËÐ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¼èÁÈ¡×¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢ÂÎ½Å127¥¥í¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¤Ï¼ã¤¤º¢¤ÎÇòË²¤½¤Ã¤¯¤ê¡£´é¤Ä¤¤â¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡ÈÇòË²2À¤¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ÉÕ¤¤¤¿¤·¤³Ì¾¤Ï¡ÖÀ»ÇòË²¡×¡£¡ÖÇòË²¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤½¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿²ÖÆ»¤Î±ü¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡£½ËÊ¡¤Î°®¼ê¤ò¼õ¤±¡Ö²ÖÆ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Î²¸ÊÖ¤·¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡þÀ»ÇòË²¡¡½Ð³¤¡Ê¤»¤¤¤Ï¤¯¤Û¤¦¡¦¤Ç¤ß¡ËËÜÌ¾¡á¥¦¥¹¥Õ¥Ð¥ä¥ë¡¦¥Ç¥ß¥Ç¥¸¥ã¥à¥Ä¡£2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë8·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£Éã¤ÈÁ½ÁÄÉã¤Ï¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤ÎÂç²£¹Ë¡£17Ç¯½Õ¤ËÍèÆü¤·¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤ËÁêËÐÎ±³Ø¡Ê2Ç¯¤«¤éÊÔÆþ¡Ë¡£2Ç¯»þ¤ËÃæ¹ñ¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡£Æ±»Ö¼ÒÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢2Ç¯»þ¤ËÀ¾ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢3°Ì¡£3Ç¯»þ¤ËÀ¾ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢3°Ì¡£4Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¶âÂôÂç²ñÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯1·î¡¢ÇòË²°úÂàµÜ¾ëÌî½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¤Î¡ÖÇòË²ºÇ¸å¤Î¼èÁÈ¡×¤ÇÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÇÌó9¥«·î¤Î¸¦½¤À¸³è¤ò·Ð¤Æº£Ç¯½é¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¡£½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£4·îÉÕ¤ÇµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÊÄº¿½èÊ¬¤ËÈ¼¤¤°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢127¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£¤·¤³Ì¾¤Î²¼¤ÎÌ¾¡Ö½Ð³¤¡Ê¤Ç¤ß¡Ë¡×¤ÏËÜÌ¾¤«¤é¡£