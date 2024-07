【はなれたふたり】原作:タイザン5集英社

集英社は、同社のWebマンガサイト「少年ジャンプ+」にて、タイザン5氏、桐島由紀氏、春野昼下氏が音楽ユニット・YOASOBIの新曲「舞台に立って」のために執筆した特別読切3作品を本日7月26日より3日連続で公開する。

YOASOBIは、パリオリンピック・パラリンピックをはじめ、NHKの2024年度のスポーツ中継や番組を盛り上げるテーマソング「NHKスポーツテーマ2024」を担当する。今回の楽曲制作にあたり、マンガ家のタイザン5氏、桐島由紀氏、春野昼下氏の3名にスポーツをテーマにした作品を依頼し、完成した3作品をもとに江原純氏が執筆した小説を原作として新曲「舞台に立って」を作り上げた。

本日第一弾として公開されたタイザン5氏の「はなれたふたり」は、サッカーで張り合い続ける幼馴染の孝太郎とスバルの青春を描いた作品。高校生になった孝太郎とスバルの才能に徐々に差が生まれるが……。

なお、「少年ジャンプ+」では、7月26日に桐島由紀氏の「パラレルレーン」、7月28日に春野昼下氏の「終わらないデュース」が順次公開される。

YOASOBI×少年ジャンプ+コラボ!「NHKスポーツテーマ2024」描き下ろし特別読切第1弾!

