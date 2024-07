<イナズマロック フェス 2024>の雷神ステージに、小室哲哉、Fear, and Loathing in Las VegasのSoとMinamiのゲスト出演、さらに9月22日(日)出演のウマ娘プリティーダービーから出走者が発表となった。<[LIVE AREA / 雷神STAGE] ゲスト出演アーティスト>(50音順)▼9月22日(日)小室哲哉So、Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)



小室哲哉 小室哲哉



So(Fear, and Loathing in Las Vegas) So(Fear, and Loathing in Las Vegas)



Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas) Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)







トウカイテイオー役:Machico トウカイテイオー役:Machico



ウオッカ役:大橋彩香 ウオッカ役:大橋彩香



エルコンドルパサー役:郄橋ミナミ エルコンドルパサー役:郄橋ミナミ



テイエムオペラオー役:徳井青空 テイエムオペラオー役:徳井青空



マチカネタンホイザ役:遠野ひかる マチカネタンホイザ役:遠野ひかる



サトノダイヤモンド役:立花日菜 サトノダイヤモンド役:立花日菜



キタサンブラック役:矢野妃菜喜 キタサンブラック役:矢野妃菜喜

<イナズマロック フェス 2024>

■日程:2024年9月21日(土)、22日(日)

■会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場(滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)

■[LIVE AREA]開場/開演/終演:10:30/12:00/19:00(各日とも予定)

■[FREE AREA]開場:9:30

※雨天決行(荒天の場合は中止)

■出演アーティスト:(50音順)

[LIVE AREA / 雷神STAGE]

▼9月21日(土)

-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず(長野博+井ノ原快彦)/ HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭

▼9月22日(日)

ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守

※ゲスト:小室哲哉 / So, Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)

■お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日・祝休)

■Official HP:http://inazumarock.com/

■Official X:https://x.com/irf_official

■日程:2024年9月21日(土)、22日(日)■会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場(滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)■[LIVE AREA]開場/開演/終演:10:30/12:00/19:00(各日とも予定)■[FREE AREA]開場:9:30※雨天決行(荒天の場合は中止)■出演アーティスト:(50音順)[LIVE AREA / 雷神STAGE]▼9月21日(土)-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず(長野博+井ノ原快彦)/ HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭▼9月22日(日)ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守※ゲスト:小室哲哉 / So, Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)■お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日・祝休)■Official HP:http://inazumarock.com/■Official X:https://x.com/irf_official

<[LIVE AREA / 雷神STAGE] 9月22日(日)出演 ウマ娘 プリティーダービー出走者>トウカイテイオー役:Machicoウオッカ役:大橋彩香エルコンドルパサー役:郄橋ミナミテイエムオペラオー役:徳井青空マチカネタンホイザ役:遠野ひかるサトノダイヤモンド役:立花日菜キタサンブラック役:矢野妃菜喜<チケットオフィシャル4次先行受付中>■受付URL:https://r-t.jp/irf2024■受付期間:7月15日(月・祝)0:00〜7月31日(水)23:59■受付券種:[IGA 21日券 / IGA 22日券] 各¥13,000(税込)■受付方式:抽選■枚数制限:お一人様各4枚まで※3歳以上有料。※公演日によって出演アーティストが異なります。※出演アーティストは変更になる場合がございます。※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。