特に大きなテーマが伴っているわけではなかったはずのツアーが、結果的に重要な意味を持つようになることがある。7月14日、神奈川県民ホールで行なわれたBAND-MAIDのお給仕(ライブ)を観て、そう感じた。これは6月28日に名古屋で幕を開けた計3公演の短期集中型ホールツアーを締め括るもの。その名古屋公演や7月5日に行なわれた大阪公演についてもSNSなどを通じて盛況ぶりが伝わってきていたが、実際、横浜で目撃したそのステージは、このバンドのさらなる飛躍を確信させずにはおかない説得力に満ち溢れていた。

セットリスト



1. NO GOD2. Play3. Unleash!!!!!4. DOMINATION5. DICE6. The non-fiction days7. Don't you tell ME -solo-8. HATE? -solo-9. After Life10. from now on11. Sense12. Bestie13. Daydreamig14. YOLO15. endless Story16. Choose me16. Brightest star(新曲)-session-17. Shambles18. Protect You19. alone20. Different21. Magie 新曲22. influencer -solo-