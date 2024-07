サーティワンにて販売されている、4つのピースでそれぞれ違ったフレーバーが楽しめる人気のアイスクリームケーキ「パレット4ケーキ」

ポケモンたちをデザインした、人気の「ポケモン パレット4」がリニューアルされ、レギュラーメニューに仲間入りします☆

サーティワン「ポケモン パレット4」

価格:3,500円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜 通年販売

サイズ:直径 約14cm×高さ 約5cm

サーティワンにて販売されている、4つのピースそれぞれ違ったフレーバーが楽しめる、人気の「パレット4ケーキ」

ポケモンたちが集合した「ポケモン パレット4」がリニューアルされ、レギュラーメニューに仲間入りします☆

7種類の人気のフレーバーに、華やかなホイップと大人気のピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコレートをトッピングした「ポケモン パレット4」

台紙・フィルムにも、色々なポケモンがたくさんデザインされているので、お気に入りのポケモンがいるか探すのも楽しいメニューです。

お祝いの席にもピッタリな、お子さんから大人まで一緒に楽しめる、明るく楽しいケーキの中身を紹介していきます☆

ピカチュウ:ダークチョコビッツ入りチョコレート+ミルクチョコレート+チョコレートスポンジ

ピカチュウをのせたチョコレートの下に入っているのは、ダークチョコビッツ入りチョコレートとミルクチョコレート。

チョコレートスポンジの上にのせた、チョコレート好きさん必見のフレーバーです。

クワッス:クッキー入りバニラ+ストロベリー+ホワイトスポンジ

クワッスのチョコレートをのせたフレーバーには、クッキー入りバニラとストロベリーフレーバーを使用。

ホワイトスポンジと共に、2つの味わいが楽しめます。

ニャオハ:ポッピングシャワー+ホワイトスポンジ

ニャオハには、定番人気のポッピングシャワーフレーバーを使用。

ベースに使用されたホワイトスポンジとも相性バツグンです。

クワッス:キャラメルリボン+チョップドチョコレート+チョコレートスポンジ

チョコレートスポンジの上にキャラメルリボンとチョップドチョコレートをのせたアイスクリームケーキ。

トップにはクワッスの大きなチョコレートがのっています。

通年販売「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」

価格:3,500円(税込)

サイズ:直径約15cm×高さ約6cm

耳や目、ほっぺ形のチョコレートをのせて完成させる、人気レギュラーメニュー「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」

ピカチュウのまんまるな目と赤いほっぺがとってもかわいいアイスクリームケーキです。

中には、人気のフレーバー「ポッピングシャワー」と「ストロベリー」が入っています。

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコレートをトッピングしたアイスクリーム。

サーティワンのレギュラーメニューに 2024年8月1日より仲間入りする「ポケモン パレット4」の紹介でした☆

※一部店舗では価格が異なります

