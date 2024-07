「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」2024年10月17日(木) Netflixにて世界独占配信決定！ 主人公が乗る新たなモビルスーツも明らかに！

世界配信向け新作オリジナルアニメーション「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」が2024年10月17日(木)にNetflixにて世界独占配信されることが発表された。

ガンダムシリーズ第1作目「機動戦士ガンダム」の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスをあてた全6エピソード(30分×6話)の、世界配信向け新作オリジナルアニメーション「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」。

Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)を使用し、SAFEHOUSEと共同で制作され、脚本はギャビン・ハイナイト(アニメ「Tekken: Bloodline」「トランスフォーマー サイバーバース」、ゲーム「Marvel's Spider-Man」)、監督をエラスマス・ブロスダウ(アニメ「バイオハザード:インフィニット ダークネス」、ゲーム「スターシチズン」「ライズ:サン・オブ・ローマ」「クライシス」シリーズ)が務める。





今回、本作が2024年10月17日(木) Netflixにて世界独占配信されることが決定した。

その他にも、現在アメリカ・カリフォルニア州で開催中の「コミコン・インターナショナル:サンディエゴ」にて、メインビジュアルや本予告、主人公機の新たなモビルスーツも初公開された。

【メインビジュアル&新規メカも登場する本予告初公開!】

配信日とともに、新たに「メインビジュアル」と「本予告」も初公開!

メインビジュアルでは、主人公ソラリを筆頭に、レッド・ウルフ隊のメンバーや物語の中で新たに出会うキャラクター達が集合し、後ろには新しい“ザク”の姿も。





本予告映像では、宇宙世紀0079年の一年戦争開戦11ヶ月後から物語は始まり、レッド・ウルフ隊が乗るザクIIの前に立ちはだかる“白い悪魔”の登場と共に繰り広げられる戦闘シーンに加え、宇宙世紀ではおなじみのグフやザクタンク、新たにジムやガンタンクの登場も明らかとなった。

さらに、ソラリが乗る新たなモビルスーツも登場し、彼女の決意を示す印象的な台詞も散りばめられた映像に仕上がっている。

ソラリが向かう先とは……驚愕の展開と想像を超える物語は⼀瞬たりとも目が離せない。

■本予告映像

【主人公・ソラリが乗る新たな“ザク”も初公開!】



また、メインビジュアルや本予告にも登場した、主人公・ソラリが乗る新たなモビルスーツ「無識別型ザクII(ソラリ機)」の設定画も公開された。

メインビジュアルと本予告では、ほかにも様々なキャラクターやモビルスーツが登場しているので、続報をお楽しみに!

無識別型ザクII(ソラリ機)ZAKU II (Unidentified Type) Solari

ソラリのために組み立てられたザクII。様々な機体のパーツを流用しているが、アルフィーの尽力により通常機体と変わらぬ性能を持つ。ビーム兵器を防ぐために考えられた二重装甲の盾と外装に貼られた履帯が特徴的。

【UNREAL EDITOR FOR FORTNITEにて「復讐のレクイエム」のゲームが登場!】

バンダイナムコエンターテインメントアメリカとLook North Worldがタッグを組み、10月17日Netflixでの配信を記念して、フォートナイト内に「復讐のレクイエム」独自のUnreal Editor for Fortnite(UEFN)の島が登場することが決定した。





プレイヤーはフォートナイトの世界で「復讐のレクイエム」をテーマにしたチームデスマッチゲームを体験することができる。

また、キーアートの公開と共に、「ガンダムEX」と新モビルスーツの「無識別型ザクII(ソラリ機)」の登場も明らかとなった。



プレイヤーは、ジオン軍と連邦軍の兵士に分かれて、キル数を競いながらモビルスーツを起動するために必要なポイントを集め、ポイントが貯まるとモビルスーツを起動することができ、その力を発揮してそれぞれのチームで勝利を目指しつつ、「復讐のレクイエム」の世界観を楽しむことができる。





Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)を使用した「復讐のレクイエム」と同じアセットを使用し、Unreal Editor for Fortnite(UEFN)を用いたゲーム体験を生み出す新たなチャレンジとして、本作の配信に近いタイミングで公開される予定で、3億人を超える全世界のフォートナイトのプレイヤーが無料で遊ぶことができる。





10月17日Netflixでの世界独占配信が決定した「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」と合わせて、続報をお待ちいただきたい。

Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)とは

アメリカのEpic Games(エピック ゲームズ)社が開発したリアルタイム3D制作ツール。デザイン、ビジュアライゼーションやシネマティック体験の制作から、PC/コンソール/モバイル/VR/AR向けの高品質なゲーム開発など高度な機能が備わっており、幅広い分野で活用されている。その「Unreal Engine」の最新バージョンとなる「Unreal Engine5」が2022年4月6日にリリースされた。

【関連商品情報】

本作品に関連した新商品の情報が到着!





<TAMASHII NATIONS>

完成品アクションフィギュアGUNDAM UNIVERSEより「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」で登場した、「ソラリ」が搭乗する「無識別型ザク(英名称:ZAKU II(Unidentified Type)」が商品化。

「GUNDAM UNIVERSE GUNDAM EX」に続き、特徴的なディテールを再現。

劇中シーンを再現できる「ヒート・ホーク」、「ザク・マシンガン」、「シールド」が付属。

商品情報

■GUNDAM UNIVERSE ZAKUII(Unidentified Type)Solari発売時期:2024年12月予定価格:4,950円(税込)商品の詳細はこちら

※画像はイメージ。

※対象年齢15歳以上



【作品情報】

■「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」

(英題 「Gundam: Requiem for Vengeance」)





<配信>

2024年10月17日(木)Netflixにて世界独占配信





<ストーリー>

宇宙世紀0079年、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言し戦争状態に突入した。新兵器モビルスーツの活躍により序盤こそ優位を保ったジオン軍だったが、地球の全面制圧を行う戦力はなく戦況は膠着する。そして開戦から11ヶ月後、東欧のジオン軍占領下にある基地の一つが連邦軍に奪取される。その奪還に向かう混成大隊の中に、宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッド・ウルフ隊の姿もあった――





<スタッフ>

企画:バンダイナムコフィルムワークス

制作:サンライズ

共同制作:SAFEHOUSE

監督:エラスマス・ブロスダウ

エグゼクティブプロデューサー:浅沼誠/小形尚弘/櫻井大樹/ギャビン・ハイナイト

アニメーションプロデューサー/音響監督:由良浩明

プロデューサー:彌富健一

脚本:ギャビン・ハイナイト

キャラクターデザイン:マヌエル・アウグスト・ディシンジャー・モウラ

メカニカルデザイン:山根公利

ディレクター・オブ・フォトグラフィ:笠岡淳平

音楽:ウィルバート・ロジェ II

製作:バンダイナムコフィルムワークス





<キャスト>

主演:シリア・マッシンガム





<公式サイト>

https://gundam-requiem.net



「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」

(C)創通・サンライズ