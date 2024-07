動画配信サービス「Netflix」において、8月に配信がスタートする作品が発表された。

8月15日に「エミリー、パリへ行く: シーズン4: パート1」などが配信される。また、8月29日には「恋愛バトルロワイヤル」「ターミネーター 0」などが配信される予定。

「エミリー、パリへ行く: シーズン4: パート1」(c)NETFLIX, INC.

「恋愛バトルロワイヤル」(c)NETFLIX, INC.

「ターミネーター 0」(c)NETFLIX, INC.

本稿執筆時点でNetflixのプランは3種類あり、「広告つきスタンダード」(月額790円)、「スタンダード」(月額1490円)、「プレミアム」(月額1980円)となる。

Netflix 8月ラインアップ NETFLIX シリーズ 8月1日 限界ダディ: シーズン2(独占配信)自由研究には向かない殺人(独占配信)君に届け 3RD SEASON(独占配信) 8月6日 ライジングインパクト: シーズン2(独占配信) 8月8日 アンブレラ・アカデミー: シーズン4(独占配信) 8月11日 家いっぱいの愛(独占配信) 8月15日 エミリー、パリへ行く: シーズン4: パート1(独占配信)ケンガンアシュラ: シーズン2: パート2(独占配信) 8月17日 となりのMr.パーフェクト(独占配信) 8月20日 テラー・チューズデイ: 8つの戦慄(独占配信) 8月21日 15歳、アゲイン! : 18歳、アゲイン!(独占配信) 8月22日 ベイビー・フィーバー: シーズン2(独占配信)正港署(独占配信) 8月29日 KAOS/カオス(独占配信)恋愛バトルロワイヤル(独占配信)ターミネーター 0(独占配信) COMING SOON 誰もいない森の奥で木は音もなく倒れる NETFLIX 映画 8月2日 サンディ・チークスのビキニタウン救出大作戦(独占配信)REBEL MOON - パート1: ディレクターズカット(独占配信) 8月9日 クロス・ミッション(独占配信) 8月16日 ザ・ユニオン 8月21日 ナイスガールズ in ニース(独占配信) 8月23日 フレッシュ?! イン・ハイスクール(独占配信) 8月30日 デリヴァランス -悪霊の家-(独占配信) NETFLIX バラエティ 8月6日 ザ・インフルエンサー(独占配信) 8月7日 ラブ・イズ・ブラインド UK(独占配信) 8月30日 新人歌手チョ・ジョンソク(独占配信) NETFLIX ドキュメンタリー 8月9日 教えて? イヌのココロ(独占配信) 8月21日 ポップスター・アカデミー:KATSEYEになるまで(独占配信) 注目の配信作品 8月2日 マッシブ・タレント 8月9日 そして僕は途方に暮れる夜明けのすべて(独占配信) 8月12日 SHE SAID/シー・セッド その名を暴け 8月17日 紙の月 8月22日 劇場版「美少女戦士セーラームーン Cosmos」《前編》《後編》(独占配信) 8月23日 WE ARE! Let's get the party STARTO!!(独占配信) 8月30日 人生って、素晴らしい/Viva La Vida