【シナモロール きせつといっしょコレクション】7月中旬 発売予定価格:1回200円

ほかほかおだんご

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「シナモロール きせつといっしょコレクション」を7月中旬に発売する。価格は1回200円。

本商品は、いろんなコーディネートで季節を楽しむ「シナモロール」のマスコット。おだんごをもったシナモンや日焼けをしたシナモン、かぼちゃぱんつをはいたシナモンなど、1年をとおしてかわいいシナモンを堪能できる。

ラインナップは、「ほかほかおだんご」、「らんらんあめのひ」、「こんがりサマー」、「うきうきかぼちゃぱんつ」、「ほっこりマフラー」の全5種。

らんらんあめのひ

こんがりサマー

うきうきかぼちゃぱんつ

ほっこりマフラー

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M