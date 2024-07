Stray Kids、ファンクラブ結成6周年！記念イベント「2024 STAYweeK」を開催…多彩なコンテンツを予告

Stray Kidsが、ファンクラブ結成6周年を記念し、特別なイベントを開催する。彼らは8月1日、公式ファンクラブ「STAY」の結成6周年を迎える。特別な記念日のために、7月26日から8月1日までの7日間、多彩なコンテンツを順を追って公開する。STAYの誕生日を記念し、Stray Kidsが“グローバルトップアーティスト”になるまで応援してくれたファンに感謝の気持ちを伝える予定だ。

公式SNSに掲載されたタイムテーブルによると、7月26日に「STAYweeK」のシグネチャーコンテンツである「2024 ^ㅅ^(SKZが紹介するSKZ)」と米ニューヨークでのビハインド映像「SKZ in New York City」、27日にニューアルバム「ATE」のタイトル曲「Chk Chk Boom」の振り付け練習映像、28日にはメンバーたちのキャリーケースの中身を紹介するコンテンツ「What's in SKZ's carrier?」、29日にニューアルバムの収録曲「MOUNTAINS」のビデオ映像と、4回目の公式ファンミーティング「SKZ'S MAGIC SCHOOL」のビハインド映像、30日に「SKZ'S MAGIC SCHOOL」のビハインド映像第2弾、31日に自主制作コンテンツ「SKZ LOG」、8月1日にファンクラブ結成6周年を祝う誕生日パーティーライブと、ニューアルバムの収録曲「Stray Kids」のビデオ映像を公開する。特に「SKZ LOG」では、ファンが心待ちにしていたシリーズ「偶然撮影した一日」のミラノ編を見ることができる。メンバーたちがミラノで一日を過ごし、これまでの率直な想いを明かす姿が公開される予定だ。「STAYweeK」をはじめとする多様な自主制作コンテンツを公開し、韓国国内外のファンとより近くでコミュニケーションをとってきた彼らは最近、公式YouTubeチャンネルの登録者数が1700万人を突破した。6月には公式Instagramのフォロワー数が3000万人を超え、K-POPグループとしてトップ3にランクインし、莫大な影響力を証明した。彼らは7月19日、「今夏、韓国国内外の音楽市場を占領する」という意気込みと自信を表したアルバム「ATE」を発売した。華やかなカムバックに続き、8月2日(現地時間)にアメリカ・シカゴの「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」でヘッドライナーとして出演し、ハイライトを飾る。さらに、8月24日〜25日と31日〜9月1日には、ソウル松坡区のオリンピック公園KSPO DOME(オリンピック体操競技場)にて計4回の公演を開催し、最大規模の新しいワールドツアー「Stray Kids World Tour」の幕を開ける。