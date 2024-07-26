ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢¡È¶Ã¤¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¶â¥á¥À¥ëµé¡×¡Ö½÷Í¥¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¡È¥â¥Ç¥ë»Ñ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤âÈäÏª
¡¡ÁáÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢OMEGA¤Î»þ·×¤òÉÕ¤±¤¿¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢È±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬º¸ÏÓ¤ËÉÕ¤±¤¿»þ·×¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÁáÅÄ¤ÏOMEGA¤Î¥Ñ¥ê2024¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖOMEGA¤Î»þ·×¤È¶¦¤Ë¡Øµæ¶Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï27ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë³«²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÁáÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ëµé¡×¡Ö½÷Í¥¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê¤Ï¤ä¤¿¤Ò¤Ê¡Ë
2000Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢2014Ç¯4·îITTF¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2018Ç¯1·î¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ±Âç²ñ½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿T¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@h_hina77¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤âÈäÏª
¡¡ÁáÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢OMEGA¤Î»þ·×¤òÉÕ¤±¤¿¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢È±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬º¸ÏÓ¤ËÉÕ¤±¤¿»þ·×¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÁáÅÄ¤ÏOMEGA¤Î¥Ñ¥ê2024¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖOMEGA¤Î»þ·×¤È¶¦¤Ë¡Øµæ¶Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï27ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë³«²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢£ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê¤Ï¤ä¤¿¤Ò¤Ê¡Ë
2000Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢2014Ç¯4·îITTF¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2018Ç¯1·î¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ±Âç²ñ½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿T¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@h_hina77¡Ë