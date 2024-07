【狼少年真神くん】7月26日 連載開始

コアミックスは7月26日、マンガ「狼少年真神くん」の連載をゼノン編集部(ぜにょん)にて開始した。

本作はTVドラマ化も行なわれた「少年を飼う」を手掛けた青井ぬゐ氏の最新作。人間の少女・まひると狼一家の末っ子・シオの出会いから始まる、ピュアでまっすぐな異種族親交が描かれる作品となっている。

□ゼノン編集部(ぜにょん)「狼少年真神くん」のページ

【狼少年真神くん】

黄昏時に川辺を通ったまひるは、ひとりの美しい少年を見かける。

翌日、高校のクラスメイトとして彼と再会。謎が多いその少年・シオは、気弱で影が薄いまひるのことがなぜか気になるようで…。

そしてある時まひるは、シオの家が抱える重大な秘密を知ってしまい!?

人間の少女×狼一家の末っ子、ピュアでまっすぐな異種族親交記。

(C) Coamix Inc. All Rights Reserved.