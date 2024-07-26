¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¼ç±é¤ÏÃÎÇ°±ÑÏÂ¡ª¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤ÈÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¥·¥ç¥¦¥ÞÌò¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÇÀè¹ÔÊÑ¿È
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç9·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¼ç±é¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê19¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò±é¤¸¤ëÃÎÇ°¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¤ª²Û»Ò¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡£´ðËÜ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥°¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¡Ö¤Õ¤ï¥Þ¥í¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥Á¥ç¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÎÏ¤È¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¬¥ô¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¿Í´Ö¤ò½±¤¦Å¨¡È¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¡É¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡ÃÎÇ°¤Ï2005Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½Ð±éÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè2²ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü5,918Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ³ô¤À¡£
¡¡¼ç±éÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÎÇ°±é¤¸¤ë¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀè¶î¤±¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¬¥ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡È¤ª²Û»Ò¡É¤ÊÊÑ¿È¤òÀè¹Ô¤ÇÌÜ·â¤¹¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤ÀÃÎÇ°¤Ï¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊºîÉÊ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¿¥·¥ç¥¦¥Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤âÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ÈTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡9·î¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¬¥ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦´Ñ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢ÃÎÇ°°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë