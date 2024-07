■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、第1試合で摩嶋一整と対戦する新居すぐるが、2日後に迫った大一番にむけて意気込みを語った。新居は昨年大みそかの『RIZIN.45』で弥益ドミネーター聡志に2ラウンドKO勝ちし、今回のビッグイベントの出場を掴み取った。今回の摩嶋との試合はRIZINフェザー級トップ戦線への浮上をかけた大事な一戦となる。

RIZIN過去最大規模の大会を直前に控えて「早く試合がしたくて楽しみです」と心待ちにしており、「過去2戦はKO勝利だったのですが、僕は本当はグラップラーなんです。寝技の強差を見せるには摩嶋選手はちょうどいい相手なので、一本で極めたいです」とフィニッシュを予告した。今回が1試合目の出場で「きっちり仕事をして、メインの朝倉未来選手vs.平本蓮選手に向けた大会に火を付ける」と宣言。前回は第4試合だったがオープニング(OP)セレモニー前に行われた。今回はOPセレモニーに登場するが「だったら2、3試合目が良かったです」と苦笑した。試合がない時期は「週6で飲んでる」と豪快なライフスタイルも注目を集めており、今回も「試合後にクラブを予約してます」と快勝からの打ち上げを目指す。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整