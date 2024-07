25日、シンガーソングライター・斉藤和義さんの公式サイトで来月開催予定のライブ出演をキャンセルすることを発表しました。

【写真を見る】【斉藤和義】ライブ出演キャンセル 主催者の「度重なる約束違反や一方的な条件変更など」と理由を説明





来月2日に東京オペラシティで開催予定の『LTW festival 斉藤和義 Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST Master of Ceremony:大森南朋』について、公式サイトで「主催者側との契約条件が折り合わないこと、公演の準備も十分に進められないことから開催は不可能と判断し、やむを得ず斉藤和義の出演をキャンセルすることにいたしました。」と出演キャンセルとなった経緯を説明。

さらに「主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした。」と伝えました。



最後に「公演を楽しみにしていたお客様、関係者の皆様にはご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます。」と陳謝しました。









本公演はイギリスを代表する老舗音楽専門誌が主催するイベント。今回は、斉藤さんの弾き語りライブや旧友でもある大森南朋さんとのトークセッション、またイギリスからのスペシャルゲスト出演も決定していました。









【担当:芸能情報ステーション】