ÈË¾»Äâ18¼þÇ¯¤ÇÌ¡²è¥È¥ê¥ª¡¢¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤é¤¬Éü³è¡©
¡ÖÈË¾»Äâ18¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Îµ¼ÔÈ¯É½¤¬26Æü¡¢Âçºå¡¦Å·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³«¾ìµÇ°Æü¤Î9·î15Æü¡¢¾åÊýÍî¸ì²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¾åÊý¥â¥Î¥Þ¥Í±é·Ý²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»Ê²ñÌò¡¢Ïª¤ÎÅÔ¡Ê68¡Ë·Ë»°É÷¡Ê63¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÅÁÀâ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¡ÖÌ¡²è¥È¥ê¥ª¡×¡£²£»³¥Î¥Ã¥¯¡á·îÄâÈ¬Êý¡Ê76¡Ë¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡á·Ë¾®Ê¸»Þ¡Ê74¡Ë¤È¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¸å¤Î¾å²¬Î¶ÂÀÏº¡Ë¡á·ËÊÆÃÄ¼£¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡Á¥ó¡¢º£½µ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¿¥³¡¢¥¿¥³¤È¥Ñ¥ó¥Á¤é¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤À¤¬¡¢È¬Êý¤Ï¡Öº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¡Ø¥¿¥³¡Ù¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡ÀÎ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡£
ÊÆÃÄ¼£¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Í¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢»ä¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¸¤ê¤¿¤¤¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¡£
18¼þÇ¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¥â¥Î¥Þ¥Í±é·Ý²ñ¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6Âå·ËÊ¸»Þ¡£²ÄÇ½¤Ê¤éÊ¸»Þ¤È·ËÆî¸÷¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¥é¥Ã¥Ñ¡¦Æüº´´Ý¡×¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¡£
9·î15Æü¤ÏÄ«¡¢Ãë¡¢Ìë¤Î3²ó¸ø±é¡£¥â¥Î¥Þ¥Í±é·Ý²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë·Ë±öÂä¡¦6Âå·ËÊ¸»Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö²£»³¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦²ÖÉ©¥¢¥Á¥ã¥³¡×¤ä¡¢·ËË·»Þ¡¦Ïª¤ÎÅÔ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¹¬Ï¯¡¦À¸·Ã¹¬»Ò¡×¤é²û¤«¤·¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£ÆÃÊÌ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í±é·Ý²ñ¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍî¸ì¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£