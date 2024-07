滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人となり、毎秋に琵琶湖岸で開催している野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2024』(9月21・22日、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場)の9月22日公演に出演するウマ娘 プリティーダービーの出走者および雷神ステージゲストアーティストが26日、発表された。第1弾で出演発表されていたウマ娘 プリティーダービーから、トウカイテイオー役:Machico、ウオッカ役:大橋彩香、エルコンドルパサー役:高橋ミナミ(※高=はしごだか)、テイエムオペラオー役:徳井青空、マチカネタンホイザ役:遠野ひかる、サトノダイヤモンド役:立花日菜、キタサンブラック役:矢野妃菜喜の出走が決定。

また、9月22日の雷神ステージ(LIVE AREA)のゲストとして、小室哲哉と、初日出演のFear, and Loathing in Las Vegasのうち、SoとMinamiの出演が決定した。これまでに発表されている出演アーティストは以下のとおり。■『イナズマロック フェス 2024』出演アーティスト【LIVE AREA/雷神STAGE】▼9月21日(土)-真天地開闢集団-ジグザグT.M.Revolutionながのーず(長野博+井ノ原快彦)HYDEFear, and Loathing in Las VegasももいろクローバーZロバート秋山presents 秋山歌謡祭▼9月22日(日)ウマ娘 プリティーダービー・トウカイテイオー役:Machico・ウオッカ役:大橋彩香・エルコンドルパサー役:高橋ミナミ(※高=はしごだか)・テイエムオペラオー役:徳井青空・マチカネタンホイザ役:遠野ひかる・サトノダイヤモンド役:立花日菜・キタサンブラック役:矢野妃菜喜西川貴教NiziUNEWSNovelbrightFANTASTICS宮野真守・ゲスト小室哲哉So、Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)