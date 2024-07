メジャーリーグファン必見！RawlingsのMLBマーク付きグローブがキーチェンになった！

大谷翔平選手の大活躍もあって、メジャーリーグへの関心と人気が更なる高まりを見せています。それに伴い、Tシャツやレプリカユニフォーム、帽子などのアパレル系グッズへの注目度も大きくアップしていますが、手に取ってじっくり眺められるコレクター系のアイテムも大いにそそられるものがありますよね。

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(東京都港区)にて営業を行っているベイクルーズのギフトショップ・THE STAND fool so good(s)にて販売中の「Rawlings × THE STAND fool so good(s)/Glove Key Chain」(8580円)と「Rawlings × THE STAND fool so good(s)/Glove」(4万700円)は、アメリカ発の野球用品トップブランド・Rawlings(ローリングス)とのコラボレーションアイテム。野球好きをさりげなくアピールできるグローブ型のキーホルダーと、実際の野球で使える本物のグローブの2種類・2モデルで展開されます。

「Glove Key Chain」は、大きさが約10cmほどのグローブ型キーホルダー。素材に野球用グローブで使われている天然皮革を用い、さらにグローブと同じ工程で製作されている本格的な仕様。

ローリングス史上最小のサイズにして大量生産が困難な、まさに職人泣かせのアイテムです。

「Glove」は、ローリングスの真骨頂でもある野球用のグローブ。サイズは約30cmの野手用モデルで、天然皮革を用いて作られた“ガチ”のグローブとなっています。

両アイテムの共通仕様として、グローブの外面には世界でRawlingsのグローブのみに使用が許可されているMLB公認マーク、通称“バッターマン”がプリント。

カラーはニューヨーク・ヤンキースのチームカラーであるネイビーと、ロサンゼルス・ドジャースのチームカラー・ドジャーブルーの2種類で、グローブの内側にはそれぞれヤンキースとドジャースのチームロゴがプリントされています。

なお、両色とも現在は完売中ですが、職人の野球に対する熱い気持ちもあり、少量ですが入荷が決定しているとのこと! 7月27日には店頭に並ぶ予定なので、気になる人はぜひショップに足を運んでみてはいかがでしょうか。

