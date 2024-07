フェンディがチュッパチャプスとコラボしたロリポップホルダーを発売

フェンディ(FENDI)は、チュッパチャプス(Chupa Chups®)とのコラボレーションによるクラフツマンシップとシニカルなユーモアを合わせた最新アクセサリー、「フェンディ x チュッパチャプス ロリポップホルダー(FENDI x Chupa Chups® lollipop holder)」を発表します。Courtesy of FENDIこのユニークなアイテムは、フェンディ2024-25年ウィメンズ 秋冬コレクションのランウェイで衝撃的なデビューを果たすと、数々のルックを彩るとともに、そのチャーミングなデザインで人々の心を鷲掴みにしました。アクセサリーおよびメンズウエア部門のアーティスティック ディレクター、シルヴィア・フェンディ(Silvia Venturini Fendi)のアイデアによるこのロリポップホルダーからは、フェンディとチュッパチャプスを特徴づける陽気な遊び心が垣間見えます。

Courtesy of FENDIフェンディのレザー職人たちによって丁寧に作られたこのロリポップホルダーは、メゾンのクリエイティブでプレイフルなスピリットと卓越したレザー加工技術を結び付けています。ランウェイで「ピーカブー アイシーユー ソフト(Peekaboo ISeeU Soft)」、「シンプリー フェンディ(Simply FENDI)」、「バイ ザ ウェイ セレリア(By The Way Selleria)」バッグに付けられていたようにチャームとしても、ネックレスとしても使用することも可能です。ソフトレザー製のこのかわいらしいアクセサリーには、フェンディの100年の歴史の象徴であり、ローマの馬具職人たちへの敬意を込めた「セレリア」のマクロステッチが施され、シグネチャーであるメタル製の「FF」ロゴがあしらわれています。マグネットによるスマートな開閉とともに、中にはロリポップをしっかりと収納することができます。Courtesy of FENDI淡い色合いから、鮮やかでポップな色合いまで豊富なカラーパレットで展開される「フェンディ x チュッパチャプス ロリポップホルダー」は、どのようなルックにも心躍る変化をプラスするパーフェクトなアクセサリーです。アクアマリンやディープレッドを引き立てるウォームベージュやダブグレーに加え、コレクションのカラーパレットに合わせたダークティールやプラムのバリエーションが展開されています。「フェンディ x チュッパチャプス ロリポップホルダー」はフェンディストアおよびfendi.com にて2024年7月18日より販売しています。Courtesy of FENDI「フェンディ x チュッパチャプス ロリポップホルダー」チャーム 9万200円(税込価格)Courtesy of FENDI「フェンディ x チュッパチャプス ロリポップホルダー」ネックレス 10万100円(税込価格)ペルフェッティ・ヴァン・メレについて世界的な菓子メーカー、ペルフェッティ・ヴァン・メレ(Perfetti Van Melle)は民間の企業であり、世界の150カ国以上でキャンディやチューインガムの製造販売を行っています。チュッパチャプスやメントス(Mentos)など、5つの大陸で愛されるいくつものブランドを有しています。これらの世界的なブランドに加え、ペルフェッティ・ヴァン・メレはさまざまな製品を提供しています。それらは地域の市場に根付き、人々に愛されています。お問い合わせ:フェンディ ジャパンTEL: 0120 001 829www.fendi.com