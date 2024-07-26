´Ú¹ñ¡¢º´ÅÏ¶â»³¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÍÆÇ§¡¡³°Ì³¾ÊÅö¶É¼Ô¡ÖÆüËÜ¤È¹ç°Õ¡×
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤¬¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¿·³ã¸©¤Î¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤Î³°Ì³¾ÊÅö¶É¼Ô¤Ï26Æü¡¢¡Ö´ÚÆü´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬À®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÆÇ§¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬ÅÐÏ¿¤ËÅö¤¿¤êµá¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¡×¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢27Æü¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Åö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò´û¤Ë¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£