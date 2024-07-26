¥Õ¥¸¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×ÂçÀ®¸ù¤Ë¡È¡É2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É Æ±¶É¤Îº£Ç¯ÅÙºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ë¶ÉÆâ´¿´î
¡¡»ëÄ°Î¨¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¶ÉÆâ¤ËÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£·î20Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬º£Ç¯ÅÙÆ±¶ÉºÇ¹â¤È¤Ê¤ë»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Á´»þ´ÖÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ç¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4.0¡ó¡¢¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊÃË½÷.13¡Á49ºÐ¡Ë4.6¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸Ä¿Í¡¦¥³¥¢¤È¤â¤ËÆ±»þ´ÖÂÓ²£ÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×100km¥Þ¥é¥½¥ó´þ¸¢¡Ä°æ¾åºé³Ú¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È´ïÍÑÉÏË³¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¡¡º£²ó¡¢¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î7¿Í¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Õ¥¸¾åÁØÉô¤Ï¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£MC¿Ø¤âÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²£³ê¤ê¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÈÄ¶¡ª³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤È¿¼Ìë¤Þ¤Ç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤â´ûÂ¸¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡ß¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ØFNSÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡Ø¥Ï¥â¥Í¥×¡Ù¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ê¤É¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Áí¹çÎÏ¤Ç¸«¤»¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÄÌ¤·´ë²è¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö100Ò¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡£Åö½é¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤òÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°æ¾åºé³Ú¡Ê24¡Ë¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤ä¡¢¥Õ¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬SNS¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¼Í¥¤Î¶âÅÄÊþ»Ò¡Ê51¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿¹¾Ä¡Ê41¡Ë¤¬2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ê¤ÉÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¶É¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ë²óµ¢
¡Öº£Ç¯¤Î¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À®¸ù¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç³§¤¬»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Î»Ñ¤³¤½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µì¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì¤Î¼«Çú¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ëÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦ÀµµÁ¤òÊú¤¨46Ç¯´Ö¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¼êÁ°¡¢Î©ÇÉ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤é¤·¤¤Í·¤Ó¤äÂ©È´¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îº²ÃÀ¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÎä¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬·ÏÎó¶É´´Éô¤Ë¤è¤ëÊç¶â¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï²¿¤Î¸¡¾Ú¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥ì¥Ã¤Èº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¶²¤é¤¯»Ë¾åºÇÄã»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÂ¾¶É´´Éô¤ÏÈéÆù¤Ë¤â¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤³¤½º£Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤À¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¤â¡¢¡Öº£Ç¯¤Î27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÂçÀ®¸ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÇÁáÂ®¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊüÁ÷·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ï¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÌ±Êü¤Î»ëÄ°Î¨¼ó°ÌÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°æ¾åºéÎÉ¤¬º£¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×100km¥Þ¥é¥½¥ó´þ¸¢¡Ä°æ¾åºé³Ú¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È´ïÍÑÉÏË³¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£